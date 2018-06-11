Гус вернулся. Илья Казаков — о Евро-2008 с творцом главного успеха российской сборной

Гус Хиддинк снова в Москве. Десять лет прошло с Евро-2008 – первого, и последнего, успеха в истории сборной России. И с каждым годом Хиддинк становится для нашей страны все более великим.

Я смотрел на Гуса и почему-то мог думать только об одном. О том, что в рекламе пива Хиддинк выглядит гораздо старше, чем в жизни. А так он по-прежнему бодр и моложав. И глаза горят тем самым знакомым огнем: с каким-то совсем юным озорством.

Гус прыгнул ко мне в машину, мы поехали от отеля «Арарат» (в котором он, кажется, совокупно прожил уже целую вечность) на ВГТРК, и, признаться, это было очень непростым делом – одновременно смотреть на дорогу и в зеркало заднего вида. Чтобы ничего не упустить из беседы, которую Хиддинк вместе с Бородюком весело вели на втором сиденье.

Десять лет спустя. Илья Казаков — о бронзовом поколении Евро-2008

Приехал A post shared by Илья Казаков (@kazakovilya1) on Jun 10, 2018 at 7:57am PDT

Было ощущение, что он так никуда и не уезжал. Что все это – «Анжи», «Челси», сборные Турции, а потом Голландии – не более чем какая-то игра или роль. Что он все еще тренер нашей сборной. И что чемпионат мира начнется не совсем скоро, а чуточку позже, иначе бы Гус не сидел бы в пиджаке и брюках, а был бы облачен во что-то спортивное.

А потом, когда перед эфиром мы заскочили в кафе на Белорусской – выпить по кофе, стало понятно, что время уже другое. Я заказал кофе, Бородюк заказал кофе, а Хиддинк попросил у официанта свежевыжатый яблочный сок. Я настолько не поверил в это, что переспросил:

— Кофе? Капучино или американо?

И смог поверить в то, что не ослышался, только когда Гус отказался наотрез. Как и спустя пару часов, когда позади остался разговор в телевизионной студии и мы отправились в соседний ресторанчик, чтобы посидеть уже без спешки. Там тоже мы с Бородюком заказали кофе, а Хиддинк опять сказал на предложение составить нам в этом компанию мягкое, но решительное нет. Это было необычно. Но это было понятно.

А вот что осталось неизменным – обожание, которым встречали Гуса. В ресторане, в кафе, у отеля, в телецентре. Люди шли и шли – за автографом, фотографией, чтобы просто пожать ему руку.

— Эй, — сказал ему Бородюк на немецком, — слишком много молодых девушек рядом. Смотри, как бы Элизабет тебя не…

И показал, что он имеет в виду.

Хиддинк прилетел в Москву, точнее – в Россию, один, без своей спутницы. Москва, Санкт-Петербург, работа в студии Fox в качестве футбольного эксперта. Ему было весело в знакомой компании, ему было интересно смотреть, как изменился центр Москвы, но главной интересующей тренера темой все равно оставался футбол. И, разумеется, футболисты. Причем не только те, кто когда-то играл под его началом.

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Хотя тем, конечно, приезд Хиддинка был в радость. Несколько человек прислали ему видеоприветствие, Сычев говорил на английском, а Зырянов поклонился в пояс. Остальные передали приветы. Гус смотрел на знакомые лица и спрашивал, кто еще играет, а кто уже нет, и если нет, то чем занимается. Менеджер сборной Евгений Савин рассказал Хиддинку о свадьбе Адамова, на которой Леонид Слуцкий установил ростовую фигуру Гуса и просил гостей повторить знаменитый пас бронзового призера Евро-2008. Позвонил Анюков и захохотал в голос, когда тренер попросил узнать у него, начал ли он улыбаться или по-прежнему ходит с тем же выражением лица, что и десять лет назад.

Но самым большим сюрпризом для Хиддинка стало появление в студии в разгар интервью Романа Павлюченко. Гус смотрел на экран, что-то говорил и сразу не понял, кто его перебивает. Я смотрел на все это и думал, что он тогда сделал с ними и со всеми нами, если ту команду и то лето мы до сих пор вспоминаем с восторгом и любовью, которые невозможно вызвать кому-то еще?

Вместе с Павлюченко в студии мог оказаться еще и Семак, который очень хотел прилететь, но не смог. Могли бы и другие игроки, но с ходу – а об интервью договаривались спонтанно и быстро – поменять планы было сложно. Или невозможно, если говорить о тех, кто по-прежнему играет за сборную. Когда Гус расписывался на новых сторублевках, выпущенных ограниченным тиражом к чемпионату мира, Павлюченко взял две – одну себе, другую Торбинскому. И этот жест тоже говорил о многом. Как и букет оранжевых цветов, который Спящий гигант привез своему «футбольному отцу», как он потом написал на общей фотографии.

Было много шуток, много воспоминаний – но вместе с тем и разговоров на тему сегодняшней сборной. Я спросил про критику, которая, как кажется, уже оказывается непосильной для команды, – и услышал совет Хиддинка оградить себя от лишней информации, сосредоточиться на футболе. А Павлюченко вспомнил, как Гус повел себя после поражения от Испании. Зашел в раздевалку после матча и не сказал ни слова упрека. Тогда для игроков это было шоком: они привыкли, что на них могут и накричать, и сказать что-то совершенно обидное. А Хиддинк продолжал в них верить и подбадривать, даже в тяжелые дни.

И речь Бородюка – в раздевалке перед следующей игрой – была краткой, эмоциональной и направленной игрокам прямо в сердце, не в голову: сыграйте за Гуса и для Гуса, если он вам нужен, если вы так на самом деле к нему относитесь. Я спросил после этих слов Хиддинка, применим ли его рецепт к любой команде и может ли каждый тренер использовать его. И понял, что конечно же нет. Что все индивидуально. Но самым удивительным было то, что прошло уже десять лет, а мы все еще верим в чудеса в футболе. Впрочем, нет, не так. Мы по-прежнему изо всех

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»