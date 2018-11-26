Гражданская война вокруг «Спартака». Но команда в ней не участвует. Андрей Вдовин — о первой победе Олега Кононова

«Спартак» — «Крылья». 90-я минута. Луис Адриано обокрал защитника, скинул мяч на Попова, пробежал полполя, дождался ответной передачи и катнул мяч в ближний угол. А потом оглянулся, нашел глазами нового главного тренера Олега Кононова и понесся к нему, раскрыв руки для объятий. Олег Георгиевич, кажется, был смущен. Он явно не ожидал такого эмоционального проявления чувств от бразильца и не знал, как реагировать. Сдержанно принял объятия, похлопал Луиса Адриано по спине, а потом налетели другие игроки и немного неловкую для тренера ситуацию замяли.

А после матча понеслись обвинения. «Противно было наблюдать! К Каррере он так не бегал!» — бросил по окончании игры Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира, а ныне один из самых что ни на есть действующих фанатов «Спартака». И не самая малая часть трибун была согласна с ним в этом вопросе.

Блядь! Вот после такого плевка в лицо фанатам(состав на матч),самое время съебаться со стадиона на 10 минуте! Простите ,но других слов у меня сейчас нет — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 25, 2018

«Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше, — сказал после игры очевидную вещь Ханни. — Мы стараемся перевернуть страницу, связанную с Каррерой, и открыть новую – с Кононовым». И тоже попал под раздачу. Его тут же обвинили в «сливе» Массимо Карреры и припомнили, как он конфликтовал с итальянским тренером. Хотя ничего особенного игрок «Спартака» не сказал: неужели кто-то ждал, что в команде должны постоянно ностальгировать по бывшему главному тренеру.

Пожар в джунглях. Андрей Вдовин – о «Спартаке»

Все так же половина стадиона кричала вслед Глушакову: «Иуда, отдай повязку», свистела при виде Ещенко и Комбарова и то и дело выясняла отношения с другой частью трибун. Той, что не наделила Массимо ореолом святого мученика. Каррера ушел из «Спартака» больше месяца назад. С тех пор в команде уже второй тренер, но на трибунах – беда. Там бушует гражданская война.

Очень странно смотреть, как соседние сектора стадиона в Тушине поливают друг друга из дерьмометов. Иногда договаривались до того, что им важнее не победы во славу их клубов, а есть ли на поле Глушаков. С ним часть трибун желала своей же команде поражений. И это настоящая катастрофа, поскольку продажей того же Глушакова игровые проблемы «Спартака» не решить. А психологические трудности во многом придуманы самими болельщиками. Потому что того же Дениса Глушакова сама команда не отвергает, считает своей частью – и будь по-другому, это было бы видно на поле.

И похоже, внутри самой команды настроения намного позитивнее. Там, кажется, люди умнее и тоньше. Им хватает понимания, что иногда бесполезно держаться за мертвые догмы. И порой имеет смысл для блага «Спартака» говорить не все, что ты думаешь. Хотя бы потому, что ты можешь ошибаться. Взять того же Олега Кононова. Две недели он твердил, что ему нравится схема 4+3+3, что так он играл в «Краснодаре». Но когда пришло время выходить на поле, красно-белые представили нечто, более похожее на 4+4+2. Почему – это уже другой вопрос. Возможно, из-за отсутствия Зобнина или Еременко, может быть, по другим причинам, но с «Крыльями» это сработало.

10 главных тренеров «Спартака»: как они работали и покидали клуб

Несколько дней все вокруг «Спартака» обсуждали новую разметку на тренировочном поле на базе в Тарасовке. Новый главный тренер расчертил его на небольшие участки, чтобы приучать футболистов играть в короткий пас. Да и во всех комментариях Кононов не забывает говорить о возвращении к спартаковскому стилю. И в матче против «Крыльев Советов» Фернандо или Джикия время от времени позволяли себе кроссы, и это здорово работало. Но пройдет время, диагонали совсем перестанут замечать, а в любой игре в одно касание будут видеть отражение славного прошлого. И это грамотный ход со стороны нового главного тренера.

Кононов кивает, не спорит, не входит в конфликты. Он говорит то, чего от него ждут. Он как-то незаметно дистанцировался от противостояния фанатов с Глушаковым, не стал ничего обещать, заявил лишь, что для начала ему надо переговорить с каждым игроком в команде. На тот момент этого вполне было достаточно. А на свой первый матч все равно выпустил полузащитника с капитанской повязкой на рукаве. Заодно в стартовом составе оказались Ещенко и Комбаров – все те, кого ненавидит карреровская часть трибун. Но трибуны – они далеко. А команда – она рядом. Что бы там ни думали о себе фанаты, матчи все-таки выигрывают не они.

🔥🔥🔥 После игры главный тренер поздравил команду с победой. Для Олега Кононова матч с @fckssamara стал дебютным в #Спартак ’е.

⠀

Видеосюжет из победой раздевалки 🔴⚪️🔝!!!#СпартакКрыльяСоветов — 3:1 pic.twitter.com/Y6gMcSCQok — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 25, 2018

Если смотреть видео с тренировок, можно увидеть забавные упражнения: игроки «Спартака» то и дело по сигналу тренеров сбиваются в кучу, чтобы обняться. Там, конечно, тренировка на координацию и реакцию, но со стороны кажется, что команда отрабатывает то, как будет радоваться после забитых голов. Ну что ж, пока работает. Во всяком случае, Луис Адриано на этих занятиях не филонил.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»