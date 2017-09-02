Галоп по Европе. Илья Казаков — о старте еврокубковой осени

Валерию Газзаеву (есть такой апокриф) принадлежит фраза, сказанная им в аэропорту группе болельщиков ЦСКА после дебютной нулевой ничьей команды в Лиге чемпионов на выезде в Порту: «Это даже не другой турнир, это другой вид спорта».

Болельщики тогда не понимали, почему команда настолько мощно выглядит в чемпионате и так робко, по их мнению, играет в Европе. Потом с годами это вопрос потихоньку отпал сам собой, хотя время от времени подобные вопросы к тренерам оставались. Слуцкого, например, спрашивали, почему ЦСКА не может сыграть дома с «Тоттенхэмом» на равных? Тот разводил руками, приводил трансферный бюджет лондонцев и предлагал сравнить его с армейским, но непонимание слабости чемпиона все равно проскакивало у собеседников между строк.

Хотя самое лишнее дело — бросать мостик из одного турнира в другой. Проецировать выступление и игру команд здесь на какие-то перспективы там. Особенно в сегодняшних реалиях, когда даже «Зенит», по мнению Манчини, оказывается недостаточно укомплектован для решения больших задач на двух фронтах. Сине-бело-голубые сыграли в европейском стандартном графике против «Утрехта» и «Ростова», причем обе игры провели дома, без переездов, но оказались слишком утомлены этими матчами.

Возможно, главный претендент на титул в этом сезоне действительно недоукомплектован. Если помните, вернувшийся к власти в клубе Фурсенко говорил о победе в Лиге Европы. Подразумевая задачу чемпионства как нечто само собой разумеющееся. Чтобы гарантировать это работодателям и болельщикам, Манчини, конечно, нужен более мощный и длинный состав. Поскольку чем дальше, тем больше будет таких дней, как минувшее воскресенье. Когда простая и надежная оборона команды, собранной заново этим летом, привела к новым вопросам об отсутствии Дзюбы.

Мы это видели, кстати, ранее — в сборной при Капелло. Как только у команды были проблемы с атакой, голами и результатом, итальянцу обязательно напоминали про Дзюбу. И тот после чемпионата мира, куда мощный форвард не поехал, был вынужден поддаться давлению и начать выпускать его в составе.

Очевидно, что Манчини не видел Дзюбу в атаке «Зенита» с первых дней работы в России: возможно, тот казался ему недостаточно мобильным, возможно, нет, это сейчас не так и важно. Дзюбу, по слухам, предлагали «Спартаку», но после всего сказанного в адрес некогда родного клуба возвращение вряд ли было возможно. Пытались устроить обмен на Смолова. Ближе всего был вариант с «Локомотивом», где Семин открыто ратовал за покупку или аренду Артема, но руководство «железнодорожников» предпочло ему Эдера. И получается, что сейчас других вариантов вроде бы нет.

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Тем более что сам Дзюба желанием уезжать из Санкт-Петербурга, как понимаю, не горит. И налицо бомба замедленного действия. Дзюба в опале, форвард сборной России в далеком еще от пенсионного возрасте, с более чем приличным даже по европейским меркам контрактом, а тренер говорит о недоукомплектованности команды. Пока у «Зенита» все будет идти хорошо, это бомба не рванет. Но это только одна из проблем, которые могут возникнуть в этом сезоне. Главная же сложность — совмещение двух кампаний, внутренней и внешней, при задаче одинаково успешного выступления в обеих.

В прежней истории Лиги Европы, когда она была еще Кубком УЕФА с привычным форматом «матч дома/матч на выезде» без группового турнира, ЦСКА и «Зенит» привозили в Россию серебряный кубок. Но затем, после перезагрузки соревнования, представить подобное стало сложнее. Лига Европы превратилась для нашей страны в странное соревнование, по сути, в обузу, где выиграть или заработать было невозможно, а усталость никак не компенсировалась удовольствием от разовых побед. Лучшие клубы страны шли в Лигу чемпионов, пополняя свой бюджет, остальным доставалась Лига Европы. И не было такого прецедента, как сейчас, когда клуб, обладающий немыслимыми для других представителей страны бюджетом и составом после серии неудач, связанных с Лигой чемпионов, делает серьезную ставку на второй по значимости еврокубок.

Мы к этому просто не привыкли. Более того, у нас нет опыта наблюдений за тем, каково это — с самого начала пытаться играть на победу на двух фронтах. История «Ростова» в Лиге чемпионов показательна: клуб ради финансового благополучия и выживания пожертвовал рядом матчей в Премьер-лиге, выпуская на них дублеров. Но это был единичный случай. Другие наши команды, играя в Лиге чемпионов, о первенстве страны не забывали, поскольку у них был иной приоритет — успешное выступление в России.

У ЦСКА все это наверняка осталось без изменений. Мы уже привыкли к тезису: Лига чемпионов для армейцев все равно что вопрос выживания. Деньги от УЕФА за участие в турнире при сегодняшнем курсе более чем важная строка бюджета. Поэтому победа или второе место в Премьер-лиге — задача из сезона в сезон. А цель на еврокубки — выступить достойно.

Сосредоточившись на квалификации Лиги чемпионов, ЦСКА откровенно подустал. Кажется, что в первую очередь эмоционально, но общей картины это не меняет. Против «Ахмата» игра армейцев была слишком монотонной, с типичными плюсами и еще более типичными минусами. Проблема нападающего напомнила первый сезон ЦСКА в Лиге чемпионов, когда в атаке у команды выступали Файзуллин и Сергеев, делали что могли, но для соперников их усилия были слишком предсказуемыми.

Удивительная вещь, между прочим: в этом туре ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» не забили на троих даже одного мяча. Все голы наших еврокубковых команд пришлись на долю «Локомотива», действительно неукомплектованного клуба. О еврокубковых перспективах команды Семина говорят меньше, чем о других, поскольку даже никому не приходит в голову обсуждать эту тему. Все уверены, что «Локомотиву» важнее иное — удержать тот темп, который команда взяла в чемпионате, и даже больше того — это единственный шанс у самого Семина удержаться в качестве тренера. Но время идет, и оказывается, что запас прочности у «Локо» не меньше, чем у других, возможно, из-за сохраняющейся недооценки клуба. И как в таких реалиях будет играть команда в Лиге Европы, когда сил и ресурсов на два турнира ей объективно может не хватить, а никаких задач в еврокубке сейчас быть не может, — загадка.

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Хотя, может быть, и никакая не загадка, а совсем наоборот. Загадка — это к «Спартаку». Из всех тех, кто не забил и не выиграл в минувшем туре, «Спартак» понравился больше других. Игра была, настрой был. Не было везения и способности дожимать в тяжелых матчах. Слишком часто в том сезоне Каррера выигрывал по 1:0 на эмоциях. Слишком сложно делать это на постоянной основе.

Но вот сейчас, под закрытие трансферного окна, когда наутро последней недели дозаявок «Спартак» никого для реального усиления на рынке еще не взял, говорить о перспективах клуба этой осенью просто невозможно.

Лига чемпионов — и скепсис. Чемпионат после такого неудачного старта — тоже.

По сравнению с ЦСКА у «Спартака» есть деньги, бюджет, и трансферные возможности не зависят от Лиги чемпионов. По сравнению с «Зенитом» у «Спартака» нет уже идеи-фикс побеждать в чемпионате России-2017/18. И поэтому самое интересное: какую стратегию выберет Каррера.

Просто играть на победу в каждом матче? Это здорово, более того, уверен, что так и будет.

Но это ведь не стратегия. Предпочесть Лигу чемпионов национальному чемпионату — не в смысле победы, а в плане приоритетов? Не исключено, что так. Рано или поздно Каррера уедет из России, в Италии к нему, несмотря на победу в том сезоне, еще все равно относятся с долей скепсиса, журналисты по крайней мере. Успешное выступление в Европе может создать ему иную репутацию, а вслед за ней — и интерес на следующие годы.

Вопрос только в том, что считать успехом. Вероятно, не последнее место в группе. Возможно, имиджевую победу, хотя бы одну. Не говоря уже о выходе в плей-офф. Сейчас все это кажется слишком большой утопией. Но в чем парадокс: «Спартак» допустил слишком много ошибок и потерь в новом сезоне, он уже испытал то, что обычно растягивается на более долгий срок. И, может, это только кажется, но «Спартак» выздоравливает. Что, правда, вовсе не означает готовности команды к успешному выступлению в Лиге чемпионов, да и в России тоже. Слишком высоко была задрана планка ожиданий после того успеха.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»