Фейерверк Евсеева. Илья Казаков — о победе начинающего тренера над бывшей командой

Вадим Евсеев мог дебютировать в качестве главного тренера «Амкара» чуть раньше или чуть позже, но каким-то удивительным образом его полноценный дебют без приставки «исполняющий обязанности» пришелся на матч с одной из двух главных команд его жизни. Может быть, даже самой главной – «Локомотивом».

Давным-давно, почти двадцать лет назад, я приехал в мытищинскую квартиру Евсеева, чтобы записать с ним большое портретное интервью. Он только что перешел в «Локомотив» из «Спартака», в котором стал четырехкратным чемпионом России. Это было неожиданным. Молодые игроки «Локомотива» с большим потенциалом уходили в «Спартак», как это сделал Дмитрий Аленичев, а вот обратный трансферный вектор чертился намного реже. Евсеев был на слуху, был молод, перспективен, о нем говорили как об одном из лучших защитников «Спартака» и страны. Конечно же я поинтересовался в самом начале интервью, как так вышло?

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Вадим хмыкнул и сказал, что его контракт заканчивался, никто из «Спартака» с ним новый не обсуждал вообще, а «Локомотив» предложил ему очень хорошие условия. Я, все еще недоумевая — поскольку продолжалось время гегемонии романцевской команды в чемпионате России, — спросил, а почему он сам не переговорил с тренером-президентом красно-белых.

Евсеев как-то загадочно ухмыльнулся, ответив, что он Романцева боялся.

В это было сложно поверить, учитывая бойцовскую натуру защитника. Поэтому я переспросил.

— Да я и сейчас его боюсь, — спокойно подтвердил Вадим.

Не знаю, боялся ли он Юрия Семина. Полагаю, что нет. И в любом случае ему было комфортно в «Локомотиве», где он выиграл еще два чемпионата, стал основным защитником национальной сборной и где, казалось, он будет выступать до того момента, пока не придет пора завершать карьеру игрока.

Но не сложилось. Когда в Черкизове в роли главного тренера появился Анатолий Бышовец, Евсеев вместе с еще одним ведущим футболистом — Дмитрием Лоськовым, прямо ассоциирующимся с Семиным, сразу попал в опалу и перешел в «Сатурн», где жизнь его свела с Гаджи Гаджиевым — как понимаю, третьим именитым российским тренером, кто так повлиял на его судьбу. Именно Гаджиев сделал Евсеева своим ассистентом в «Амкаре», а потом отпустил его в Иваново, чтобы спустя несколько месяцев вернуть, когда оказалось, что «Текстильщик» не выполнил в полной мере то, о чем они договорились с шестикратным чемпионом России.

На матч с «Амкаром» я специально пришел на трибуну «Локомотива» пораньше, чтобы увидеть, как Евсеев шагнет на хорошо знакомое поле. Он был в спортивном костюме и куртке, как когда-то Андрей Гордеев, ставший тренером «Сатурна». Я спрашивал у Андрея, почему он отрицает деловой костюм, — он говорил, что делает это осознанно. Чтобы быть частью команды, а не человеком в отрыве от нее. Я и тогда, и сейчас не знаю, что на это ответить.

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Длинные волосы, усилившаяся коренастость — Евсеев у кромки поля напоминал Дженнаро Гаттузо. Когда после игры во флеш-интервью Вадим сказал, что в перерыве пришлось поговорить с подопечными на повышенных тонах, это не удивило. Он весь матч провел на ногах, в то время как Семин часто оставался сидеть на скамейке запасных. Когда-то Фабио Капелло вел себя в Белфасте не по обыкновению спокойно, хотя сборная России тогда играла хуже обычного. Итальянец быстро понял, что с его командой что-то не так и криком делу не помочь. Возможно, Юрий Палыч тоже почувствовал нечто подобное.

«Амкар» играл временами неплохо и почти всегда изо всех сил. После второго гола пермяки едва ли не всей командой стояли у лавки запасных, поджидая финального свистка. А когда он прозвучал, начался фейерверк эмоций. Более красивого дебюта Евсеева было сложно придумать.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»