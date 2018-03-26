Два экзамена за один день. Илья Казаков — о проверке сборной России

До открытия чемпионата мира остается два с половиной месяца. Сборная России провела одну из своих заключительных репетиций перед турниром. В Москву приезжали бразильцы, пусть и без травмированного Неймара – самого дорогого игроками планеты. «Пентакампеоны» считаются главным претендентом на победу в чемпионате, поэтому для наших футболистов было важно проверить себя в таком статусном противостоянии. Выдержать экзамен у российской национальной команды получилось не так удачно, как у инфраструктуры «Лужников» — стадиона, где 15 июля пройдет финал Кубка мира.

Я смотрел на старых друзей и все никак не мог поверить, что они когда-то давно, даже не давно, а давным-давно, были важной частью той команды, которая выиграла у Бразилии «Золотой матч» Олимпиады-1988. Я тогда был еще мальчишкой, отчаянно переживал за все, что было связано с футболом, и мы всем двором смотрели по телевизору тот финал.

И когда Савичев забил после гениального крика Маслаченко-комментатора: «Юра, забивай, я тебя умоляю!», ор в большой комнате классической квартиры-трешки девятиэтажного панельного дома стоял невероятный.

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А теперь я ехал с ними на футбол – на Бразилию. За рулем сидел Виктор Лосев, капитан той олимпийской сборной. Я подсказывал ему дорогу, а на заднем сиденье раскинулся Александр Бородюк, у которого кроме той Олимпиады были еще две другие Бразилии, свои – на чемпионате мира-1994, когда он вышел на замену спасать матч, но не смог спасти, и в таком же холодном марте 2006-го — уже в роли исполняющего обязанности главного тренера сборной. Это была странная игра, в которой не засчитали верный гол Лоськова и засчитали мяч, забитый рукой Роналдо. Подозреваю, произойди такое в наше непростое время, не обошлось бы без разговоров о заговоре против России – в футболе как минимум.

Как с Бразилией играть, так сразу снег pic.twitter.com/Ityc88uc9m — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) March 23, 2018

Мы выехали в пять вечера, за два часа до начала матча, будучи в полной уверенности, что этого времени нам хватит с лихвой, чтобы добраться от Таганки до Лужников. Уже давно никто из нас троих не имел никакого отношения к РФС, но привычка встречаться в кафе рядом с Домом футбола осталась. Знакомое место, понятный маршрут и, главное, атмосфера, пропитанная воспоминаниями. Вероятно, именно так ты незаметно соскальзываешь в следующую возрастную группу, когда начинаешь обсуждать дела не сегодняшние, а минувшие. Хорошо еще, если в разговорах не проскальзывает словечко «раньше», — тогда точно можно на пенсию.

Стоило выехать на Садовое кольцо, как мы остановились. Движение отсутствовало напрочь, вереницы машин практически не двигались. Бородюк, вероятно, как самый ответственный из нас троих, начал беспокоиться. И выразил волнение достаточно обтекаемой фразой: мол, как же тогда во время чемпионата мира будем ездить, если уже сейчас…

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Полоса для спецтранспорта была занята. И, как обычно, в такие минуты стало казаться, что мы не успеем, что для Москвы в будний день выезжать за два часа до игры слишком поздно — хотя в воскресенье путь занял бы минут десять, не больше. Хорошо, что в современном мире так легко скоротать время: в телефоне, в сети обязательно найдешь что-то нужное. Мы вспомнили про матч «молодежки», которая в эти минуты играла в Македонии. Лосев косился в экран так увлеченно, что я начал бояться возможной аварии. Движение, как назло, а может быть, наоборот, на наше счастье, ускорилось — так что можно было иногда разогнаться до 10 км/ч.Я вспомнил их другую историю, уже не бразильскую, а про ту молодежную сборную, которая выиграла в Москве у Португалии 4:1 в европейском отборе. Тогда в Москве Бородюк и Лосев сидели рядом на лавке, а на ответную игру Хиддинк своего главного помощника не отпустил. Я хотел было спросить, что он чувствует, видя сегодня любой матч «молодежки», но решил не доставать скелетов из их шкафов.

Так незаметно мы доехали до Лужников, но с Фрунзенской набережной, откуда они привыкли заезжать на футбол, машину не впустили. В этом не было никакой проблемы, поскольку по пустынной из-за перекрытия набережной можно было стремительно домчать до другого въезда. Но новшество удивило, как и новая система безопасности — когда на въезде в машине должен оставаться только водитель, а пассажиры обязаны пройти через сложную систему досмотра отдельно. Бородюк с интересом разглядывал металлические трубы, спрятавшиеся в асфальт для проезда автомобиля. Я ждал, зная его, какой-нибудь футбольной ассоциативной шутки, но не дождался. Холод и ставшая долгой дорога желание шутить отбивали напрочь.

Но в целом организация движения, в том числе и пешего, в Лужниках впечатляла. Волонтеров было столько, что от их канареечных жилеток начинало рябить в глазах. И все они определенно знали куда идти, как проехать. Молодые симпатичные ребята сглаживали все предыдущие неудобства. Если по сборной России — составу и игре — могли быть сомнения, готовность Лужников таковых не вызывала. Странное дело, мы столько лет ругали, и часто за дело, все наше отечественное футбольное хозяйство, но меньше чем за три месяца до начала чемпионата мира оказалось, что инфраструктура не только догнала, но и перегнала чисто футбольную составляющую.

В том числе и зрительскую. «Лужники», пустые на четверть, все равно казались полными, но аншлагом, который был осенью на Аргентине, не пахло. Возможно, будь в составе бразильцев Неймар, свободных мест на трибунах бы не было. Но самый дорогой игрок мира из-за травмы в Москву не приехал. В отличие от Месси.

В перерыве Бородюк с Лосевым зашли в гости. Я спросил про первый тайм — и получил именно те реплики, которых стоило ждать. Что пока неплохо, но бразильцы не проснулись. «Посмотри, как они держат мяч, как обостряют. Запас прочности сумасшедший». Я хотел что-то спросить про наших, про атакующий потенциал, но не рискнул. Позже мне сказали, что Жирков с утра почувствовал недомогание, и в этой информации прятался ответ только на один из вопросов к игре нашей сборной. Таких нюансов могло быть под сотню. И это если не вспоминать про Денисова и Дзюбу.

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Через полчаса, идя уже по совершенно пустым и вечерним Лужникам, я слушал, как олимпийские чемпионы горячо и эмоционально разбирают матч, проигранный нашей сборной со счетом 0:3. И думал: неужели и после Франции матч зацепит нас так, что усталость отойдет на второй план?

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Евгений Морозов

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»