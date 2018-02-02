Десять лет спустя. Илья Казаков — о бронзовом поколении Евро-2008

В год чемпионата мира-2018 из сборной России бронзового образца Евро-2008 продолжают карьеру действующих футболистов четырнадцать человек: Сычев, Аршавин, Павлюченко, Быстров, Жирков, Торбинский, Билялетдионов, Иванов, Игнашевич, Березуцкие, Янбаев, Анюков, Акинфеев и Габулов. Один из них – Александр Анюков на днях стал играющим тренером.

В последний день осени, оргкомитет чемпионата мира по футболу давал торжественный ужин в преддверии официальной жеребьевки турнира. Дело было в Манеже, знакомых и знакомых лиц хватало – только успевай крутить головой по сторонам и здороваться. Виктория Лопырева была по обыкновению прекрасна. Виталий Мутко был по обыкновению жизнерадостен и разговорчив. Евгений Савин был по обыкновению экстравагантен – от прически до дорогих замшевых ботинок на босу ногу. Прочие гости и участники таких сильных чувств своим появлением в зале не вызывали. Хотя среди них были люди весьма титулованные и статусные – взять хотя бы Дидье Дешама.

Я стоял в дальнем уголке, вместе со своими старыми знакомыми, имевшими самое прямое отношение или к РФС, или к отечественному футболу. Мы поздравляли с юбилеем Александра Бородюка, на тот момент еще главного тренера сборной Казахстана и, естественно, что время от времени разговор соскакивал с дня сегодняшнего к делам минувших дней, прежде всего к Евро-2008. Как-никак, с того лета прошло уже почти десять лет.

Многие футболисты уже закончили карьеру, мы пытались посчитать – сколько еще остались в игре, но цифры все время выходили разными. И вовсе не потому, что выпитое шампанское ударило в голову, нет. Просто судьба (статус?) некоторых бронзовых медалистов того чемпионата был совершенно не ясен.

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К примеру, мы долго не могли прийти к общему мнению – считать ли Сычева, выступающего за «Казанку» во второй лиге игроком полноценного футбольного статуса. Но все же согласились, что да – надо считать. Получалось, что закончили свою карьеру всего восемь человек. Хотя было понятно, что для многих из тех, кто еще имеет профессиональный контракт, этот сезон, вероятно последний. Был в этом даже некий символизм – уход из футбола той сказочной сборной в год домашнего чемпионата мира. Была в этом грусть и одновременно величие. Все-таки, закончив карьеру, игрок имеет больше шансов стать легендой.

Я стоял и вспоминал те удивительные дни и все никак не мог отделаться от крылатой фразы многолетнего массажиста сборной Олега Соколова, сказанной им на другом торжественном ужине – когда, вернувшись в отель после полуфинала с Испанией, команда отмечала в своем кругу только что врученные ей медали. «Мы эту бронзу лет двадцать еще вспоминать будем», сдержанно обронил многое повидавший на своем веку Соколов – и чем дальше от тех дней, тем более весомыми кажутся его слова.

И тут увидел удивительно скромно ведущего себя человека. Который спустя какое-то время наверняка доберет комплиментов и лестных эпитетов в свой адрес. Александр Анюков, четырехкратный чемпион страны в составе «Зенита», практически не играющий за первую команду в нынешнем сезоне, шел по залу и, похоже, искал в нем знакомых. Сначала я даже не понял, почему он здесь – Анюков не попадал у Манчини только в состав, а вот в тренировочном процессе осенью он участвовал на постоянной основе. Но потом вспомнил, что защитник – тоже посол чемпионата мира, от Самары. И радостно пошел ему навстречу.

История завершающего карьеру большого игрока всегда видится тебе драмой. Есть те, кто, устав от травм и бесконечных тренировок, поездок, матчей, ждет этого дня. Есть и другие, и их ничуть не меньше – кто, напротив, боится дня, когда большая и лучшая часть жизнь станет воспоминанием, всячески отдаляя это время.

Я знал и тех, и других, в том числе игроков той сборной Хиддинка. Но, не будучи близким другом Анюкова, не знал, к какой группе относится он и, признаться, опасался, что обычный вопрос о текущих делах может породить эмоции не из позитивных.

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Как оказалось, опасался зря. Хотя Манчини точно не рассчитывал на Александра, и их отношения сложно было назвать в силу этого прекрасными, Анюков смотрел на мир без черных очков. Розовых у него, правда, тоже не было, но существовавшая на тот момент неопределенность вряд ли его страшила. Зенитовец ждал разговора с Сергеем Фурсенко, где, как я понял, существовало несколько вариантов его будущего, как связанных с питерским клубом, так и нет.

Помню, я смотрел на приятеля и думал – как с ним поступит клуб. Свежи были истории Кержакова и Аршавина. Первый некоторое время находился в состоянии большой неопределенности – РФС, телевидение, «Зенит», и даже официальная информация о его будущем постоянно было противоречивой. Второй, намереваясь закончить после Англии карьеру в России, доигрывает сейчас в Казахстане. Предположить, кем и когда вернется он в наш футбол и вернется ли, сейчас непросто. А ведь они оба – настоящие легенды. Возможно даже – главные в истории петербуржской команды.

В декабре, как и в начале января, будущее Анюкова было неопределенным. Говорили об интересе «Крыльев», который позже опровергнули официальные лица в Самаре. Думали о «Краснодаре», но эта версия смотрелась слишком фантастично. И вот оказалось, что Анюков стал играющим тренером в «Зените-2». Сам он, как понимаю, случившимся доволен.

Главный тренер второй команды газпромовцев Константин Зырянов, вероятно, тоже. Да и нам, болельщикам, жаловаться не на что. Нет скандала, есть уважение – слишком часто в последнее время мы видели обратные примеры. Но в любом случае очень жаль, что время той удивительной команды истекло.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»