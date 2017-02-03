Чужой среди своих. Алексей Андронов – о Хосепе Гвардиоле

Выступление «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне оставляет ощущение явного недоумения. Подписав Пепа Гвардиолу на должность главного тренера, и клубные боссы, и болельщики, да и игроки наверняка тоже, рассчитывали на большее. На борьбу за чемпионство. Но сейчас «Сити» отстает от лидера на 12 очков и даже не попадает в зону Лиги чемпионов.

Популярная в футболе формула, гласящая, что в первом сезоне от тренера не стоит требовать максимума, в данном случае не работает: Антонио Конте, чей «Челси» и возглавляет таблицу, также пришел в клуб летом 2016-го. Но успехов — и в очковом эквиваленте, и, что еще более важно, в организации игры — добился несравнимо больших.

Главная проблема сегодняшних «горожан» — абсолютно не соответствующая задачам оборона. В первой восьмерке все пропустили меньше, и только «Вест Хэм», ее и замыкающий, — столько же. 28 мячей в 22 матчах — невероятно много, тут никакой атакующей игры не хватит, чтобы компенсировать огрехи оборонительной. И сложно не видеть в этом проблемы именно для тренера, ведь это он отстранил от выступлений Яя Туре (фундаментального для «Сити» прошлых сезонов игрока), а основного вратаря Джо Харта сослал в Италию.

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Разумеется, Гвардиола, переехав из Мюнхена в Манчестер, не мог родить команде новых игроков и вынужден мириться с тем, что есть. Но в них ли проблема? Не только саркастические по отношению ко всему, связанному с «Сити», болельщики «Манчестер Юнайтед» задаются вопросом: «А в свой ли вообще мир попал Пеп?» — это уже стали озвучивать и журналисты. И уже не только британские, снобизм которых не может удивить никого в принципе.

В «Баварию» Пеп приходил не только как лучший тренер мира, но и как некий творец, то ли непонятый миром, то ли от него уставший. Он ведь сам покинул «Барселону», отправился отдыхать в США, вышел из медийного пространства и всячески изображал из себя отшельника, до тех пор пока его не заметили на курсах немецкого языка. Такой художник мог сам выбрать, для кого писать, — он и выбрал «Баварию». О назначении Гвардиолы было объявлено за полгода до окончания сезона. Сезона, в котором (под руководством Юппа Хайнкеса) «Бавария» выиграла все возможные турниры. Несмотря на то что в языке Пеп сделал большие успехи и самое первое свое официальное интервью в Мюнхене (после матча предсезонного турнира — Кубок Ауди) уже давал на сносном немецком, на него все-таки смотрели с недоверием. Немцы ведь тоже снобы, к тому же многим казалось, что с Хайнкесом поступили несправедливо.

Однако до поры Гвардиолу все же почитали. И его противники в СМИ (а они появились немедленно) преимущественно держали язык за зубами. До встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов. Там, уступив в первом полуфинале в гостях с вполне приемлемым счетом 0:1, в ответной игре на своем поле «Бавария» получила разгром 0:4. Второй год Пепа с точки зрения обсуждений его действий прошел уже более полемично, а третий – практически в ожидании объявления о непродлении контракта. Оно, кстати, тоже было досрочным.

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В «Баварии» тем не менее Гвардиола выиграл три чемпионата подряд, а также очевидно продвинул далеко вперед собственно процесс игры в футбол. Оставляя за скобками всякие рекорды вроде количества матчей для достижения отметки в 50 побед в Бундеслиге (61 против 78, потребовавшихся Удо Латтеку), 82% времени владения мячом против «Герты» и 185 касаний мяча Тьяго Алькантарой в игре с «Айнтрахтом», невозможно не признать, что Гвардиола вывел тактику, стратегию и соответствующие этому умения футболистов на новый уровень. Отчасти его можно считать даже соавтором победы Германии на чемпионате мира-2014: Йоахим Лев плодотворно использовал наработанное коллегой. Кстати, менее чем через полгода после смены Пепа на Карло Анчелотти игроки «Баварии» стали признавать: они утратили что-то важное в игре и выглядят сейчас слабее себя прошлогодних.

Тут стоит несколько отдалиться от конкретных картинок и эпизодов и взглянуть на карьеру Пепа в целом. Все-таки «Барселона» добивалась успехов и до него, и нельзя сказать, что он выстроил ее от нулевой отметки. Да, в первом же сезоне, завершившемся «треблом» — выигрышем национального чемпионата, Кубка и Лиги чемпионов (чего в карьере Пепа больше не было), он удачно и ярко ввел в команду Жерара Пике. Были и другие перемены, но они не выглядели столь значительными, как в «Баварии» и «Манчестер Сити». К тому же, во-первых, Гвардиолу уже знали в клубе не по газетам и телепрограммам, а во-вторых – его в последнюю очередь волновала игра обороны. Базисом игры «Барселоны» Пепа была полузащита, и непосредственно оборонительными действиями защитники занимались постольку-поскольку, лишь когда до них доходил мяч. Схожая ситуация была и в «Баварии», но уже с некоторыми исключениями. Чаще всего класса игроков хватало для того, чтобы нивелировать возникающие по ходу матча проблемы, но отнюдь не всегда.

Через всю карьеру Пепа магической нитью проходит число «4». В его первой серьезной игре в «Баварии» команда пропустила именно 4 (от «Боруссии» в Суперкубке). Потом это случилось в чемпионате – уже от «Вольфсбурга», и в Лиге чемпионов — от «Реала». В «Барсе» такое произошло вообще один раз — от «Атлетико». А в «Сити» за неполный сезон это уже случилось трижды (счастливчиками стали родная «Барселона», «Лестер» и «Эвертон»).

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И это вовсе не случайность. Умея четко донести игрокам свою философию атакующей игры (некоторым, правда, как Ибрагимовичу или Манджукичу, она сразу вставала поперек горла), Пеп никогда еще не сталкивался с необходимостью капитального ремонта обороны. В «Баварии» он это недооценивал, что привело к вылету в трех полуфиналах Лиги чемпионов от трех испанских команд, но теперь заняться этим придется. А персонал – Стоунз, Сабалета, Отаменди, Коларов, Компани, Санья – не самый-то звездный, тут требуется обучение и организация. Парадокс, но пара защитников, которая лучше всего умеет играть в его футбол, сложилась в «Баварии» уже после его ухода (Боатенг — Хуммельс). Хотя купить ее ему не дадут. Придется выплывать самому. А воды в английских реках холоднее, чем в немецких, и уж тем более чем в каталонских.

Текст: Алексей Андронов

Фото: Global Look Press