Чемпионская наука. Путь «Зенита» к золотым медалям

После матча с «Енисеем», который состоится в воскресенье 26 мая, чемпионским парадом по рекам и дорогам Петербурга «Зенит» закроет сезон, который стал поворотным в новейшей истории клуба.

Как создавался новый «Зенит»

Финансовые возможности могучей госкорпорации не только подняли на новый уровень футбольные амбиции «Зенита», но и как из катапульты, подбросили вверх имиджевые запросы высших боссов клуба. Побед в чемпионатах и Кубках России, даже Кубке и Суперкубке УЕФА, им заведомо было мало.

Зенит», по их замыслу, должен был превратиться в узнаваемый по всей планете бренд. Который всегда должен ассоциироваться с самым лучшим, самым известным, статусным, авторитетным и актуальным

Поэтому приглашение Дика Адвоката и Лучано Спаллетти, Андрей Виллаш-Боаша и Роберто Манчини, Данни и Халка, Гарая и Ивановича, Дзюбы и постаревшего Аршавина, все это было оправдано изначально. Независимо от количества титулов, выигранных под руководством этих тренеров и с помощью этих футболистов. Наличие в «Зените» ведущих игроков сборной Аргентины и Бразилии, победителя Лиги чемпионов, приглашение тренера, приводившего команды в золоту Серии А и АПЛ, заставляли клуб по всем направлениям расти и меняться, привыкая соответствовать новым для себя стандартам.

Даже без привязки к спортивным достижениям «Зенита» приглашение одних звезд облегчало переговоры с другими. Поднимая популярность и авторитет клуба. А провалы отдельных сезонов оставались лишь побочным эффектом продолжающего набирать международный вес бренда.

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Кстати, даже ярые критики петербуржского клуба и принципиальные противники трат средств госкорпораций на зарплаты профессиональных спортсменов, хором признают, что зенитовский маркетинг – пример для российского футбола. «Зенит» проигрывал на футбольном поле, но подписывал за копейки по меркам топ-клуба игроков, которые быстро становились ведущими.

«Зенит» попадал в топ-рейтинги СМИ благодаря истерикам тренеров, но восхищал главными ролями своих звезд в благотворительных акциях. «Зенит» поражал нелепыми перестановками в клубной структуре, но собирал (и продолжает собирать) 40 000 + зрителей даже на товарищеских матчах. А вступив после чемпионата мира в права управляюшего «Газпром-Ареной», клуб расширил до изобилия репертуар предматчевого проминада и устроил медиапрорыв прорыв в отечественном футболе. Где вы еще в России видели, чтобы трансляции выездных (и вовсе не решающих!) матчей, с привлечением, узнаваемых по всей стране комментаторов, собирало на стадионе по 10 тысяч!?

Если в российском футболе введут отдельное соревнование, где будут учитываться достижения в маркетинге и пиаре, «Зенит» сможет в каждом сезоне рассчитывать на безоговорочную победу

А пока сине-бело-голубые закрепили свое преимущество в неофициальном зачете. Наверное, пришла пора применять и другой метод монетизирования этих успехов. Когда клуб регулярно как минимум на 60 процентов заполняет огромный стадион, и собирает «десятку» на трансляциях, впору открывать курсы мененджмента для коллег из других клубов. Не только российских. И возможно, не только футбольных.

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Когда президент клуба и перспектива несовместимы

Но вернемся все-таки к футболу. А точнее – в прошлую весну. Не будь футбол состязанием, где зачет ведется по голам, победам и приносящим деньги местам в таблице, ставка на звучные имена могла быть признана в Петербурге правильной навсегда. Но высшие боссы клуба – люди запредельно требовательные и амбициозные. Очень болезненно воспринимающие поражения. Когда же эти поражения становятся системой, закрывающей дорогу в высшее общество (Лигу чемпионов), от перестановки слагаемых руководители такого масштаба отказываются быстро. «Зенит» менял Спаллетти на Виллаш-Боаша, того на Луческу, потом приглашал Манчини, но острые ощущения борьбы за первое место и трепетный гимн Лиги чемпионов уходили от Петербурга все дальше.

Взять за правило поговорку «не все золото, что блестит» Совету директоров «Зенита» помог…Сергей Фурсенко. Чье возвращение в клуб весной 2017-го ожидаемо сопровождалось смелыми заявлениями, но через год завершилось звонким провалом. При всех заслугах Фурсенко в создании из «Зенита» клуба с приставкой «топ» и вклада Сергея Александровича в первые в новейший истории клуба трофеи, его второе президентство заставляло вспоминать деструктивный типаж руководителей. Которые вместо любви футбола в себе безгранично любят и лелеют в футболе самих себя. Вернувшись в «Зенит», Фурсенко решительно разрубил шашкой создаваемое в клубе до него. Во многих случаях махание шашкой было оправданным – там ситуация решительных мер требовала давно.

Гораздо сложнее оказалось с ключевым вопросом – выбора главного тренера. В этом вопросе Фурсенко пошел по знакомому для себя, что в сборной, что ранее в «Зените» пути, — поизвестней, постатусней, подороже. Есть возможность быстро договориться с Капелло и Манчини? Рассматриваем только их! Суперкритерий, правда же?

Сопровождалась скорое назначение Манчини выпуском в воздух фейерверка помпезных лозунгов. Ведь этим назначением Фурсенко реализовал давнюю идею «фикс», которая зафиксировалась в его сознании, когда собирался щедро пустить бюджет РФС на содержание итальянца

А как вязалось назначение Роберто Манчини в «Зенит» с предыдущими наработками клуба, которые при движении под гору оказывались порой и полезными? Чем заинтересовала работа в Петербурге тренера, который привык работать с мастерами калибра Серхио Агуэро и Златана Ибрагимовича? Сколько лет намерен Манчини трудиться в «Зените»? Увы, искренних и внятных ответов на эти вопросы от бывшего президента клуба не прозвучало.

А лоббирование кандидатуры Дика Адвоката после расставания с Роберто дополнительно подтвердило, что Фурсенко и стратегическое развитие спортивной части клуба на перспективу несовместимы. Но как в шахматах пускают в размен ладью ради спокойствия короля, так и в «Зените» нужно было до дна испить чашу иностранных экспериментов, чтобы увидеть разницу между понятиями «тренер известный», «тренер титулованный» и «тренер подходящий».

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Корпоративная миссия Семака

Футбол отметает сослагательное наклонение, поэтому нет смысла гадать, где б сейчас был Сергей Семак, и куда бы сегодня пришел «Зенит», согласись в мае 2018-го на предложение из Петербурга Маурицио Сарри. Но итальянец выбрал «Челси», а Семак вместе с «Зенитом» получил еще и глобальную ответственность. Нет, не за результат и свою карьеру, это понималось по умолчанию. За будущее таких же начинающих тренеров, которых руководители с шаблонным мышлением оценивают не по знаниям и степени соответствия клубным задачам, а по количеству лет стажа.

Заданный высшим руководством «Зенита» тренд сработал. «Неавторитетный» Семак создал команду, из которой конфликтный ветер не просочился наружу ни разу. Команду, где даже заведомые запасные отплясывают, как на дискотеке, отмечая победы. «Неопытный» Семак настоял на приглашении тех новичков, которые без традиционной адаптации сделали «Зенит» надежней, вариативней и быстрее. С задачей собрать команду «на сегодня» молодой тренер справился блестяще. Но в воскресенье действие этой версии чемпионского «Зенита» прекратится. От пяти до десяти футболистов состава попадут в заявку сине-бело-голубых последний раз.

С понедельника Сергей Семак приступит к созданию новой команды. На годы и с видами на успешное возвращение в Лигу чемпионов. Но это будет позже. А пока – браво, Миллер. Браво, Дюков. И спасибо Фурсенко. Научил!

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Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергея Дроняева, ФК «Зенит»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»