Цель оправдывает средства. Илья Казаков – о демонах российского футбола

Одна из самых мучительных загадок футбольных людей: кто ведет телеграм-канал» «Ненобель»? Он за короткое время стал сильным брендом, уже своим названием претендуя на первые роли в современном информационном пространстве. Здесь и ирония над удивительной осведомленностью коллеги Нобеля Арустамяна о происходящем в российском футбольном мире, и прямой отсыл к аналогичному каналу о политике «Незыгарь».

«Ненобель» призывали читать даже с помощью рекламы на спортивных сайтах. Точнее, на одном из них — Sports.ru, который когда-то был запущен при участии одного из самых ярких руководителей футбольных клубов страны в начале нулевых Германа Ткаченко, чье имя по-прежнему ассоциируется с этим популярным СМИ. Данный факт, как и содержание первых текстов «Ненобеля», а также глубина понимания мелких на первый взгляд деталей написанного и охват предлагаемых тем привели читателей к напрашиваемому выводу: автором (или, по крайней мере, тем, кто диктует записывающему за ним) канала является сам Ткаченко.

Подобная версия прожила недолго – в качестве безальтернативной. Но затем «Ненобель» коснулся персоны самого Ткаченко, сделав это в форме, которую сложно назвать лестной. Потом появились новые тексты, и народ запутался окончательно. В итоге ответа на интригующий вопрос ни у кого нет. Игра (происходящая бомбардировка сознания выглядит именно так) явно доставляет удовольствие автору, а подписчики ждут новых его текстов, имея в силу увлекательных подробностей и глубины инсайда если не полное доверие, то большой интерес к регулярно обновляющимся слухам.

Демонизация неведомого автора приобрела такие масштабы, что Ненобель, кем бы он ни был, должен быть доволен реализацией своей затеи.

Из всего обилия телеграм-каналов, которые быстро вошли в моду, на футбольном поле есть только «Ненобель» и все остальные, поскольку те, кто мог бы выкладывать информацию, не стремятся этого делать. А те, кто хочет выкладывать, вряд ли имеют в запасниках столько инсайдов и историй. Поэтому версия о том, что это Герман Ткаченко смеется, наблюдая за происходящим, выглядит совершенно достоверной. А критика в его адрес? Если помните, Sports.ru никогда не чурался критиковать своего босса – и это не запрещалось. Возможно, для большей привлекательности бренда. И не будем забывать, что каждый пиар, даже черный, – это пиар. А Герман Владимирович понимает в нем гораздо больше, чем любой из действующих игроков российского футбольного мира. И недействующих тоже.

«Крылья Советов», ставшие в начале нулевых второй любимой командой для многих болельщиков страны, были удивительным явлением в нашем футболе. Дело даже не в том, какие ветераны или потерявшие на время былую значимость игроки шли туда, каких легионеров Самара являла только что созданной Премьер-лиге. Ткаченко сделал из этого волжского города (где всегда любили футбол, но с той же провинциальной страстью, как в Воронеже или Краснодаре) место, претендующее на статус футбольной столицы, если, конечно, столица может одновременно быть и провинцией.

Никогда больше в стране не было такой массовой влюбленности в прежде чужой и далекий клуб. Спартаковцам хотелось переживать за Тихонова, питерцам — за Радимова. Уверен, что если бы Ткаченко оказался причастен к «Сатурну», где были Онопко, Лоськов, Евсеев, Парфенов и остальные, о подмосковной команде говорили бы гораздо больше и чаще.

Упоминание именно «Сатурна» не случайно: один из самых громких упреков Ткаченко (и, возможно, самый болезненный для него) – в развале и распродаже «Крыльев» после «бронзы» и финала Кубка. Высот, до которых сегодня так сложно дотянуться. И когда он в своем недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» говорит, что болеет только за два клуба – «Крылья Советов» и «Краснодар», то сразу хочется спросить, насколько весомой была его роль в появлении у руля самарской команды Андрея Тихонова, который когда-то занимал пост вице-президента в компании ProSports Management, принадлежащей Ткаченко.

Так вот, если вернуться к «Сатурну», — в России хватает клубов, которые, будучи успешными, затем пошли по миру. Сложно понять, не обладая всей полнотой знаний, почему тогда так стремительно рухнули «Крылья», но примеры «Сатурна», «Алании» и многих других говорят только об одном. Невозможно играть вдолгую, когда футбольный бизнес не приносит доход самому клубу. Вспышки случаются не у всех, но когда они бывают – команда действительно остается в памяти.

У Ткаченко таких вспышек было больше, чем у других. Он всегда обладал хорошим вкусом на людей и умением выстроить отношения с главными игроками рынка. Знание темы, связи, имя – достаточно посмотреть на список его подопечных, партнеров или контрагентов. Смолов или Игнашевич, Шатов или Кержаков, Абрамович или Керимов, не говоря уже о Хиддинке, Гранте и других иностранцах высшей пробы, – это уже репутация.

Ткаченко, вероятно, можно сравнить с Петром Макаренко, руководителем знаменитой компании «Телеспорт», обладающей множеством телевизионных и коммерческих прав в области спорта. Они оба одиночки, сохраняющие лидерство в своей отрасли долгие годы, и оба способны убедить собеседника в чем угодно, выложив на стол множество фактов, доводов и историй, ранее скрытых от большинства.

Меня, как и прочих, увлекает вопрос: является ли Ткаченко автором «Ненобеля»? И если нет, то мне очень жаль. Поскольку каждое его появление в информационном пространстве не только дает ответы на многие вопросы и открывает какие-то тайны, но и обязательно заставляет задуматься: а что за этим стоит? Какая цель преследуется? Гимнастика для ума в футболе – исключительно интересное дело. Особенно когда наш футбол начинают сотрясать перемены, как сейчас.

Текст: Илья Казаков

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»