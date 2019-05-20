«Быки» на бирже. Как должен измениться «Краснодар» к Лиге чемпионов

«Краснодар» в Лиге чемпионов. Впервые в своей истории. Если произойдет нечто невероятное и «Локомотив» упустит второе место — то и в групповом этапе. Но если даже чуда не случится, клуб Сергея Галицкого в любом случае гарантировал себе «бронзу» и старт в квалификации главного из еврокубков. И произошло это как раз в тот момент, когда команде нужна перезагрузка.

Кажется, грядущее лето будет для менеджеров «Краснодара» горячим, а для его владельца – разорительным. Клуб завершил определенный цикл развития и требует перестройки. Не такой чтобы снести все начисто и на пустыре возводить нечто новое из стекла и бетона — но без существенных переделок не обойтись, и затронут они почти все линии.

С атакой, кажется, проще. Подавлен бунт молодых воспитанников, так что есть Иван Игнатьев, есть Шапи Сулейманов… Но им бы к этой молодости еще бы опытного классного форварда вперед. И клубу сейчас необходимо решать, останется ли с ними Ари, у которого истекает контракт, или придет кто-то новый. Бразильцу все-таки уже 33 года, то и дело травмы оставляют его на скамейке, а опыта игры в большой Европе практически никакого. Но у Ари есть и существенные плюсы: он свой, и у него имеется российский паспорт, хотя с новым ожидаемым лимитом это не так уж и жизненно важно.

Средняя линия. Тут «Краснодар» ждут самые глобальные изменения. Через неделю команду покинет весь центр поля. Уходит Перейра, уезжает Каборе, сидит Мамаев. Это значит, точно нужно где-то брать опорного полузащитника, причем такого уровня, с которым будет не стыдно в Лиге чемпионов. Еще необходима пара исполнителей, которые смогут играть и в оборону, и в атаку. Есть, конечно, Ольссен, в порядке Газинский, глубже может действовать Классен. Но «Краснодар» ждет длинный сезон. Этих игроков точно не хватит на еврокубки. И то, что просачиваются слухи о переговорах с Шатовым, говорит о том, что в клубе ведут работу в этом направлении.

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И есть еще проблемы с центром обороны. Помните фееричный матч с «Зенитом»? Вы же видели, что в нем Артем Дзюба продавил «Краснодар» прямо по центру. В Лиге Европы часто было примерно то же самое. Так что каким бы классным человеком ни был Мартынович, как бы прилично ни смотрелся в РПЛ Спайич, центральные защитники – потенциально проблемные позиции «черно-зеленых», если говорить о Лиге чемпионов.

И надо торопиться. Если «Краснодар» останется с «бронзой», Лига чемпионов для него начнется уже в начале августа. Чтобы пройти в групповой этап, придется миновать две квалификации, а с учетом рейтинга «быков» там у них будут такие гранды, завалить которых очень сложно. Так что к тому времени у «Краснодара» уже должна появиться крепко сколоченная команда.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»