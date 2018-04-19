Близнецы. Илья Казаков – о братьях в отечественном футболе от Савичевых до Миранчуков

Шансы на чемпионство у команды Юрия Семина теперь еще весомее, чем раньше: отличный отрыв, как потенциально, так и по набранным очкам, и непростой, но посильный график оставшихся матчей. Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то в середине мая мы будем иметь нового чемпиона — четвертый сезон кряду, и у нас появится еще одна пара близнецов — обладателей золотых медалей.

Это, конечно, удивительный феномен, когда близнецы одновременно дорастают до топ-высот национального чемпионата. И это всегда редкость. Не будучи архивариусом или просто любителем статистики, вряд ли смогу с ходу назвать близнецов из советского футбола, кроме Юрия и Николая Савичевых. Их судьба поначалу складывалась сравнительно ровно, но травма не позволила Николаю побороться за место в заявке олимпийской сборной перед Сеулом-1988, и после тех Игр он оказался в тени брата. В первую очередь благодаря финальному матчу с Бразилией, конечно.

Тот крик Владимира Маслаченко в момент решающей голевой атаки: «Юра, забивай!» и последние в истории нашего футбола золотые медали на взрослом уровне сделали Юрия Савичева звездой.

Но начало девяностых, когда люди уезжали в зарубежные чемпионаты абы куда, лишь бы сбежать от наступившей в стране нищеты, подломило его карьеру. Скромный немецкий «Саарбрюккен», неведомо в каком дивизионе выступающий сейчас, и загадочная обособленность от сборной России фактически стерли Юрия с футбольного горизонта. До Сеула он был, а потом словно не был, что, безусловно, странно. Но такая тогда была жизнь.

Фейерверк Евсеева. Илья Казаков — о победе начинающего тренера над бывшей командой

В начале девяностых сразу три пары близнецов стали в нашем чемпионате заметным явлением. Братья Морозовы в «Факеле», Аджинджалы в майкопской «Дружбе», «Балтике», а затем и в «Краснодаре», Владимир с Михаилом Бесчастных в «Спартаке». Последним до сих пор принадлежит рекорд по числу мячей, забитых близнецами в чемпионатах России, — 63 гола. Когда-то сложно было вообразить, что кто-то в национальной сборной сможет дотянуться до планки Владимира Бесчастных — 26 мячей за сборную России, так и сейчас трудно пока представить себе близнецов, готовых перебить это достижение.

У Комбаровых на двоих 43 гола, у Аджинджалов – 40, у Миранчуков – 19. И вот здесь, пожалуй, возникает повод заговорить о надеждах. Любой рекорд — это не только планка, но и мотивация. Когда-то мы с нарастающим интересом следили за тем, как Александр Кержаков шел шаг да шагом к планке, однажды установленной Бесчастных, и было понятно, что рано или поздно он забьет больше, вопреки всем обстоятельствам его карьеры. За его прытью начали следить издалека — с первых мячей в национальной команде, и чем дальше, тем горячее становилась эта тема. Любой абсолютный результат, в конце концов, это имиджевая интрига — не только для того, кто догоняет, но и для того, кого начали активно вспоминать в этой связи. Не случайно же все североамериканские лиги давно возвели личную статистику игроков в абсолют. Это ведь тоже игра, и еще какая! Лишний повод сыграть в информационном поле — еще один шанс для клуба показать свою значимость через собственных звезд.

Бежать позади паровоза. «Локомотив» дал шанс преследователям. Кто им воспользуется?

У нас с этим почему-то иначе. Пусть статистику в спорте любили всегда (сказал бы, что это идет из давних советских лет, когда Константин Есенин, а следом за ним и другие журналисты любили и умели интересно подать футбольные цифры болельщикам), это не стало чем-то особенным, не выросло из забавы в нечто более весомое, чем просто база данных. Безусловно, есть исключения, которые относятся к важным событиям, — новый рекорд по числу матчей или голов за команду или преодоление статусного рубежа в сто тех же самых голов или игр. Однако все остальное, как правило, только для фанатов статистики. Не факт, что если спросить людей на стадионе, кто провел больше всех матчей в чемпионате России, кто получил максимальное количество красных карточек или выиграл наибольшее количество титулов, — точный ответ дадут, думаю, немногие.

Не знаю, может быть, это чисто русская черта — любить человека таким, какой он есть, не заморачивая себе голову какими-то условностями. Не самая плохая черта, между прочим… Но лично мне статистика делает жизнь интереснее. Поэтому ударная игра Антона Миранчука дала повод не только задуматься над тем, кто из близнецов сколько забивал, но и над тем, как они отнесутся со временем к одной любопытный тенденции.

Часто бывает, что у братьев на первых порах карьера складывается неодинаково. Кто-то один начинает более резво — как правило, в первые пару лет после перехода из юношеского футбола во взрослый, и тогда обычно возникает ощущение, что силы неравны и что авансы, выданные когда-то, оправдать в полной мере не удастся. Так было, например, с братьями Бесчастных. Говорили, что по «юношам» Михаил играл ярче Владимира, и в нем даже видели игрока, на котором можно было выстроить атакующую схему красно-белых. Но потом что-то пошло не так, и Владимир превзошел брата, удачно дебютировав у Олега Романцева сначала в клубе, а потом и в сборной. Возможно, дело было в характере, возможно в том, что Михаил уступал в габаритах, но в «Спартаке» он удержаться не смог, и достаточно быстро его карьера ушла на второй план.

Однако эта история все же скорее исключение. Близнецы — удивительно сложная задача для тренеров. Дик Адвокат, когда Алексей Березуцкий не всегда попадал в стартовый состав ЦСКА, продолжал вызывать его в сборную к недовольству ряда критиков. Это была не только уверенность в брате как в человеке и профессионале, но и психологическая необходимость. У Адвоката имелся опыт работы с близнецами Де Бур в Голландии. И он был совершенно убежден, что химию, существующую в отношениях таких пар, лучше не нарушать. Что в итоге сработало в его пользу, когда Василий получил травму перед Евро-2012 и пропустил турнир, а к заменившему его Алексею претензий по итогам группового этапа не возникло.

Впрочем, близнецы в сборной — история слишком редкая. Станислав Черчесов пытается сейчас прописать Миранчуков в национальной команде на постоянной основе, и если у «железнодорожников» это получится, они станут вторыми братьями в новейшей футбольной истории России, кому удалось подобное.

Футболисты @TeamRussia приезжают на сбор в Новогорск. Предстоит научиться различать братьев Миранчуков 😀 pic.twitter.com/O9tLNivcJt — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2017

Гораздо интереснее будет увидеть, получится ли у них повторить путь Березуцких в клубе. Если помните, у армейцев тоже все получилось не сразу: один уезжал в Новороссийск играть за «Черноморец», другой выступал за «Торпедо», и если бы не везение в лице Валерия Газзаева, всегда отличавшегося способностью разглядеть талант в юном возрасте и не испугаться сделать такую ставку, не факт, что у них сейчас была бы такая восхитительная статистика. У Алексея Березуцкого, кстати, дебют сперва получался более успешным. Но затем брат его догнал, а после того как ЦСКА с уходом Газзаева отказался от схемы с тремя центральными защитниками, карьера Василия окончательно пошла в гору.

Система ручной работы. Илья Казаков – о том, что сейчас происходит в «Краснодаре»

Что-то схожее произошло и с Комбаровыми. В юношеских сборных и на первых порах в «Динамо» Кирилла ценили немного больше. Но затем все изменилось, хотя, возможно, еще и потому, что левоногих полузащитников всегда было меньше и они ценились выше. Теперь все наше внимание уже новому поколению — Миранчукам. Которые его, безусловно, заслуживают.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»