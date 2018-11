Андрей Аршавин закончил карьеру. Вроде бы… — Андрей Вдовин об окончании эпохи

Он сам так неуверенно заявил, что с профессией игрока у него все закончено, что прямо не знаешь, верить или нет. В казахстанском «Кайрате» Аршавин провел прощальный матч — это официально. В ноябре он возвращается в Санкт-Петербург — это тоже более-менее точно. А дальше — сплошные «вроде бы». Если честно, из них вообще наполовину состояла карьера Андрея Аршавина, самого культового игрока середины 2000-х. Который умудрился не стать для страны настоящей, бесспорной футбольной легендой.

Он считался самым талантливым игроком своего поколения. Вроде бы. Потому что кроме него были и другие — Александр Кержаков, например, или Дмитрий Сычев. И когда в 2002 году тренерский штаб сборной России собирал команду на чемпионат мира, таким же молодым Кержакову и Сычеву в ней нашлось место, Аршавину — нет.

Андрей Аршавин: «Почему сборная России не может показать лучшую игру после 2008 года? Я лучше промолчу»

В «Зените» — обладателе Кубка УЕФА, и сборной России — бронзовом призере Евро-2008, он считался бесспорным лидером. Вроде бы. Потому что вспомните: первые два матча на том чемпионате Европы он был вне заявки из-за дисквалификации. Его капитанская повязка перекочевала к Сергею Семаку, и, возможно, это было ключевое решение Гуса Хиддинка на том турнире. Потом Аршавин вышел и здорово помог, но был бы он так же хорош, если бы не отдыхал первые две игры?

Аршавиным интересовалась «Барселона». Вроде бы. А он вошел в историю как чуть ли не самый успешный наш легионер в Англии. Но опять же — вроде бы. Потому что покер в ворота «Ливерпуля» — это, конечно, достижение на века. Хотя ни одного трофея с «канонирами» Андрей так и не взял.

Но почему в карьере действительно очень талантливого футболиста так много этих «вроде бы». Почему он так и не стал яркой звездой в Европе? И почему не превратился в непререкаемый футбольный авторитета в России?

Кажется, есть две причины. Первая — чисто футбольная.

Как-то мы брали интервью у Леонида Слуцкого — большого любителя КВН. Само собой нельзя было обойтись без вопроса:

— Лучшая шутка кавээнщиков про футбол?

Леонид Викторович что-то вспомнил, тут же рассмеялся. Потом замялся. Затем все-таки раскололся и процитировал:

— Андрей Аршавин устал во время исполнения гимна и был замен в конце второго куплета.

Некоторые шутки на сто процентов состоят из правды. Эта так здорово вошла в футбольный мир как раз потому, что очень точно передавала всю карьерную историю Аршавина: если бы футбольные матчи продолжались 60 минут, Андрей был бы королем Европы.

А он играл всплесками. 10-й (ну, или 23-й — были разные времена) номер мог взорваться на своем любимом левом фланге, порвать там опекуна, выдать голевую передачу в штрафную и потом на четверть часа пропасть со всех радаров, а затем опять полыхнуть. С матчами то же самое: он мог выдать впечатляющую игру, а через несколько дней стать тенью самого себя. И как-то само собой считалось, что лидер «Зенита» не способен играть два матча в неделю — не хватает у него сил. И в Питере ходили легенды, что силы эти тратились на что-то еще.

Вот тут-то мы и приходим ко второй причине возникновения многочисленных «вроде бы». Она не совсем из мира футбола.

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Вы же помните эту легендарную фразу Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». После провала сборной России на Евро-2012 она была брошена в лицо конкретному депутату, причем в контексте неприятного разговора. Но большинство болельщиков в России приняли эти слова на свой счет, и афоризм намертво прилип к Аршавину неприятным ярлыком. Все это правда, все это действительно так. Но опять же все это не случайно произошло именно с Андреем Аршавиным. В нем было все, что болельщики так любят в своих кумирах и что ненавидят.

