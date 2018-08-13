Сделка лета. Андрей Вдовин – о том, кто проиграл, а кто приобрел от перехода Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив»

Федор Смолов в четверг заключил контракт с «Локомотивом», промчался экспрессом по музею железнодорожного клуба, получил футболку с номером «9» и соглашение с зарплатой в 3 млн евро в год. А через несколько часов суд в Краснодаре лишил его водительских прав на год. Напряженный денек выдался… Но, кажется, он лучше всего показывает, кто такой Федор Смолов прямо сейчас: никто не знает, что он будет делать, вернувшись в Москву, — забивать или гонять по ночным улицам.

Очень хочется, чтобы Смолов вновь стал первой звездой российского футбола. Хотя бы потому, что это красиво. Но для этого ему надо почти полностью отдать себя игре. А такого пока нет. И дело не в голах — они придут. Дело в другом. Чтобы понять это, надо пересмотреть один-единственный момент из первого матча Смолова в «Локомотиве» против «Оренбурга». Тот самый, в котором он попал в штангу. Что делал Федор, когда мяч врезался в стойку ворот? Смотрел, а потом, отвернувшись от ворот, хватался за голову. Но эпизод-то еще не закончился — снаряд отскочил в поле, и кто-то из «Локомотива» даже пытался продолжить эту атаку. А что делал бы Смолов годичной давности? Вряд ли смотрел футбол издалека. Он наверняка несся бы к воротам, доигрывая момент до конца, чтобы вколотить этот упрямый мяч в сетку сквозь ноги чужих защитников и руки вратаря. Вот такого Смолова хочется видеть в «Локомотиве». А его пока нет — вот уже полгода, как нет. Что должно случиться, чтобы он вернулся? И что произошло, почему Смолов стал таким?

Говорят, Федор пересидел в «Краснодаре». Очень может быть. Так долго в подобной команде можно находиться, если клуб растет, постепенно поднимаясь от пятых мест к призам, от призов — к первым местам, от Лиги Европы — к Лиге чемпионов.

И тогда можно расти вместе с ним. Но «Краснодар» решил, что ему нужно развиваться в другом направлении: развивать академию, строить парк, становиться чем-то очень важным для города, а не для турнирной таблицы. У большой звезды в такой команде есть только один смысл оставаться надолго: если звезде принципиально стать легендой этого конкретного клуба, этого конкретного города, если игрок хочет, чтобы со временем одну из трибун прекрасного стадиона назвали его именем.

Но это не история Федора Смолова и «Краснодара». В Краснодаре ему, видимо, стало скучно и тесно. Футбол и даже переполненный стадион не давали таких эмоций, как прежде. Отсюда и ночные гонки с аварией, разбитой машиной и прочими неприятностями. Клуб затянул с продажей игрока, наверняка надо было решать ситуацию еще зимой, когда предметный интерес был у «Зенита». А может быть, и год назад — когда с предложениями выходил «Спартак». Но, похоже, ждали ЧМ-2018, ставка на него не сработала, и пришлось отдавать игрока в два раза дешевле.

Локо.Черкизово.Фёдор🤘🏼⚽️🚂 #новаяжизнь A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Aug 9, 2018 at 4:02am PDT

Это не единственная потеря «Краснодара» в данной сделке. Теперь у команды нет звезды с афиши, нет футболиста в составе, фамилию которого скандировали бы трибуны. Значит, ее надо придумать, то есть вывести в люди и раскрутить на всю страну. Но на первый взгляд кажется, что готового кандидата на такую роль сейчас в команде нет. Классен? Он иностранец, то есть через сборную ему не стать популярным на всю страну, и с ним все сложнее. Кто еще? Мамаев? Он в клубе только наемник, который мечтает вернуться в Москву. Автор первого гола ЧМ-2018 Газинский? Перейра?..

Третья сторона сделки — «Локомотив». Удачная ли это сделка для чемпионов? Давайте выпишем ее параметры.

Трансферная стоимость, выплаченная «Краснодару», — 9 млн евро.

Зарплата игрока в год — 3,1 млн евро.

Длительность контракта — 4 года.

Сумма фиксированного выкупа иностранным клубом — 17 млн евро.

Итого, за 4 года Смолов обойдется «Локомотиву» примерно в 21 млн евро.

Федор Смолов интересен спонсорам, его знает неспортивная пресса, а это важно для раскрутки бренда клуба. Но главное, на чем собирается зарабатывать «Локомотив», — призовые еврокубков. Здесь все проще.

Премьерное поведение. Андрей Вдовин – о трансляциях матчей Премьер-лиги на платном телеканале

Сумма, в которую обойдутся услуги Смолова, спокойно отбивается, если голы форварда выведут команду в плей-офф Лиги чемпионов, а потом еще и помогут занять не ниже второго места в российской Премьер-лиге. С учетом того, что Федор — лучший бомбардир чемпионата последних лет, это вполне реально. Есть ли при этом риски? Полно. Два главных из них — травмы и плохое настроение. И тут будет интересно посмотреть, как «Локомотив» станет работать со Смоловым, чтобы их избежать.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: официальный сайт «Локомотива», Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»