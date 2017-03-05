Зрительская аудитория шоу Дэвида Бекхэма составит около 971 миллиона человек

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Бекхэм

Дэвид Бекхэм будет вести шоу на китайском телевидении. Об этом его лично попросил президент Китая Си Цзиньпин.

Дэвид Бекхэм будет ежедневно появляться на китайском государственном телевидении с серией обучающих телепередач для юных футболистов. Шоу будет выходить в эфир 365 дней в году начиная со следующего месяца.

Обучающие передачи будут транслироваться на канале CETV, зрительская аудитория которого составляет около 971 млн человек.

Си Цзиньпин верит, что экс-полузащитник сборной Англии может вдохновить новое поколение китайских футболистов.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Никита Пронин

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