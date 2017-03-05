Зрительская аудитория шоу Дэвида Бекхэма составит около 971 миллиона человек

Дэвид Бекхэм будет вести шоу на китайском телевидении. Об этом его лично попросил президент Китая Си Цзиньпин.
Дэвид Бекхэм будет ежедневно появляться на китайском государственном телевидении с серией обучающих телепередач для юных футболистов. Шоу будет выходить в эфир 365 дней в году начиная со следующего месяца.
Обучающие передачи будут транслироваться на канале CETV, зрительская аудитория которого составляет около 971 млн человек.
Си Цзиньпин верит, что экс-полузащитник сборной Англии может вдохновить новое поколение китайских футболистов.
Фото: Global Look Press
Источник: Mirror