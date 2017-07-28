Зоран Тошич: «У меня есть несколько предложений из России, Турции и ОАЭ»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своей будущей карьере. Полузащитник тренируется самостоятельно.

«Все под контролем. Мой агент ведет переговоры с несколькими клубами, так что скоро все будет известно. С какими клубами ведутся переговоры? Пока не буду об этом говорить.

У меня есть несколько привлекательных предложений из России, Турции и ОАЭ. Сейчас я тренируюсь индивидуально, хочу быть готовым к новому сезону. Жду результата переговоров до конца этого месяца», — заявил 30-летний серб.

Напомним, Тошич завершил выступления за москвичей перед началом этого сезона. В ЦСКА он перешел в 2010 году, став за это время трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграв Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sportske