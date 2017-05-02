Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут перейти в «Трабзонспор»

Футболисты московского ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут продолжить карьеру в другом клубе. В игроках заинтересована команда из Турции.

Руководство «Трабзонспора» готово приобрести серба и израильтянина в летнее трансферное окно. Представители бордово-голубых наблюдали за полузащитниками в матче со «Спартаком». О сумме возможных соглашений ничего не сообщается.

В текущем сезоне Тошич провел за красно-синих 21 игру и забил один гол. На счету Натхо 22 матча и четыре забитых мяча.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Бомбардир.ру