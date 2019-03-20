Зобнин пропустит матч с Бельгией, бывший менеджер «Аякса» обвинил «Ювентус» в применении допинга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 марта.
1. Роман Зобнин пропустит матч с Бельгией
У полузащитника диагностировали перелом третьей пястной кости правой кисти.
2. Марио Фернандес — лучший игрок 20-го тура РПЛ
В прошедшем туре Фернандес забил гол и тем самым принес победу ЦСКА над «Уралом».
3. Самый богатый человек Великобритании может купить «Челси»
В покупке клуба заинтересован Джим Рэтклифф.
4. Дэвид Эндт обвинил в применении допинга «Ювентус», выигравший ЛЧ в 1996 году
Было проведено расследование, в результате которого клубный врач «Ювентуса» получил 22 месяца тюрьмы.
5. Уэйн Руни – игрок недели в МЛС
Он оформил свой первый хет-трик в лиге.
Фото: Сергей Дроняев