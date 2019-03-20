Зобнин пропустит матч с Бельгией, бывший менеджер «Аякса» обвинил «Ювентус» в применении допинга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 марта.

1. Роман Зобнин пропустит матч с Бельгией

У полузащитника диагностировали перелом третьей пястной кости правой кисти.

2. Марио Фернандес — лучший игрок 20-го тура РПЛ

В прошедшем туре Фернандес забил гол и тем самым принес победу ЦСКА над «Уралом».

3. Самый богатый человек Великобритании может купить «Челси»

В покупке клуба заинтересован Джим Рэтклифф.

4. Дэвид Эндт обвинил в применении допинга «Ювентус», выигравший ЛЧ в 1996 году

Было проведено расследование, в результате которого клубный врач «Ювентуса» получил 22 месяца тюрьмы.

5. Уэйн Руни – игрок недели в МЛС

Он оформил свой первый хет-трик в лиге.

Фото: Сергей Дроняев

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