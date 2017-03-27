Знаменитый Хакан Шукюр лишен членства в родном «Галатасарае»

В Турции неспокойно не только в правительстве. Руководство стамбульского «Галатасарая» проводит массовые чистки.

Бывший нападающий «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр был лишен членства в клубе. Помимо него, из клуба был исключен еще один бывший футболист Ариф Эрдем, а в общей сложности членских билетов лишились 2500 человек. Отмечается, что Шукюр не платил членские взносы, что и послужило причиной его исключения.

В прошлом году появилась информация, что ветерану грозит тюремный срок за оскорбления в адрес президента страны Реджепа Эрдогана.

В 2000 году Хакан Шукюр вместе с Арифом выиграл кубок УЕФА — главный трофей в истории «Галатасарая» и всего турецкого футбола.

За карьеру в «Галатасарае» Хакан Шукюр провел 302 матча и забил 130 голов. В сборной Турции на его счету 112 игр и 51 забитый мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sputnik Turkiye