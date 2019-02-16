Знаменитый тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский занял 3-е место в списке лучших тренеров, никогда не побеждавших в ЛЧ

Великий наставник киевлян расположился в рейтинге сразу после Диего Симеоне и Арсена Венгера. Также в список попал экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу.

Издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров, которые никогда не выигрыва1ли Лигу чемпионов.

На первом месте — наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, под руководством которого «матрасники» дважды доходили до финала главного европейского турнира, но оба раза уступили «Реалу». На втором — экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, он один раз выводил «канониров» в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне». В тройку лучших вошел бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский, выводивший украинский клуб в полуфинал еврокубка.

Также в рейтинге присутствует экс-наставник «Зенита» румын Мирча Луческу.

Топ-12 рейтинга выглядит так:

1. Диего Симеоне («Атлетико»)

2. Арсен Венгер («Монако», «Арсенал»)

3. Валерий Лобановский («Динамо» Киев)

4. Юрген Клопп («Боруссия» Д, «Ливерпуль»)

5. Бобби Робсон («Ньюкасл», «Порту»)

6. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»)

7. Мирча Луческу («Галатасарай», «Шахтер», «Интер», «Бешикташ», «Рапид»)

8. Кенни Далглиш («Ньюкасл»)

9. Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»)

11. Унаи Эмери («Спартак», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ»)

12. Антонио Конте («Ювентус», «Челси»).

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo