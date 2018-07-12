Златко Далич: «Сегодня мы немножко отметим свой выход в финал, а затем начнем готовиться к матчу с Францией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопросы журналистов после матча с Англией. Хорваты впервые в истории пробились в финал чемпионата мира.

— Помните ли вы матч хорватов с французами в полуфинале ЧМ-1998?

— Я был во Франции в это время. Первые три игры я смотрел в роли болельщика, но затем мне пришлось вернуться домой, потому что у меня самого была активная карьера в тот момент. Все мы помним ту игру, к сожалению, тогда нам не удалось победить. Но сейчас нам нужно подготовиться к финалу, однако мы не думаем о какой-то мести, это футбол.

— Могут ли ваши болельщики стать ключевым фактором вашего успеха в финале?

— Наши болельщики активно поддерживали нас сегодня. Особенно в начале игры, когда у нас многое не получалось. Я хочу поблагодарить их и также болельщиков из соседних регионов, которые также оказывали нам поддержку. Я думаю, что в финале у нас будет еще больше болельщиков.

— Как вашей команде удалось три встречи подряд провести по 120 минут на поле и оставаться столь свежей?

— То, что наши игроки сделали сегодня, показывает, что у них есть мощь и энергия. Я хотел провести замены, но все игроки отказывались и настаивали на том, чтобы продолжать игру. Это настоящая фантастика, что нам удалось три матча подряд провести по 120 минут на поле, я горжусь своими игроками, которые не сдавались несмотря ни на что.

— Трибуны активно освистывали Домагоя Виду. Проводились ли в команде беседы относительно недопустимости политических высказываний?

— Думаю, что весь стадион сегодня кричал «Хорватия, Хорватия». Я бы не хотел сейчас отвечать на вопросы, связанные с политикой.

— Что вы можете сказать о французской команде? Есть ли в ее составе игроки, которых вы бы опасались?

— Я не думаю, что у такой команды есть слабые стороны. У них блестящие игроки и неспроста они пробились в финал. Но сегодня мы немножко отметим свое достижение, а уже затем начнем подготовку к финалу. Но добавлю, что я очень уважаю сборную Францию. Многие отмечают, что мы подготовились только к групповому этапу, но это не так. Мы собираемся бороться за победу и показать нашу силу.

— В чем причина столь неудачной игры в первом тайме сегодня?

— После пропущенного гола мы начали больше контролировать мяч и стали играть лучше. Я не согласен с мнением, что мы плохо играли в первом тайме. Да, у нас не получилось сразу же забить, но если бы мы были столь плохи, мы бы не оказались в финале.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press