Златан Ибрагимович: «Животное всегда готово двигаться и всегда выглядит свежим. Я как животное»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свое физическое состояние. По словам Ибрагимовича, его возможности отличаются от возможностей многих людей.

«Чувствую себя хорошо, я в форме. Тренер составил для меня отличную программу. Он адаптировал мои физические способности к матчам в этой лиге. Подготовка, игра и последующее восстановление хорошо совмещены. По этой причине я могу играть так долго. У меня необычное тело. Животное всегда готово двигаться и всегда выглядит свежим. Я как животное», – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне АПЛ Ибрагимович забил 13 голов. Это лучший результат в команде и второй лучший результат в лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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