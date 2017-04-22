Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, скорее всего, завершит свою спортивную карьеру. Совсем недавно игрок получил серьезную травму.

Ибрагимович повредил колено в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Андерлехтом» и будет вынужден пропустить девять месяцев. 35-летнему шведу придется повесить бутсы на гвоздь.

Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ибрагимович подписал соглашение с «МЮ» в 2016 году, в его активе 28 матчей и 17 забитых мячей за манчестерский клуб во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Record