Златан Ибрагимович: «Я решил пока не продлевать контракт с МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию с продлением контракта. Швед рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.

«Есть ли условия, которые мне нужно выполнить для продления контракта? Они уже выполнены. Но еще ничего не продлено. Это мое решение. Мне нужно подождать, посмотрим, что будет» — заявил Златан Ибрагимович.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN