Златан Ибрагимович: «Я решил пока не продлевать контракт с МЮ»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию с продлением контракта. Швед рассказал, что уже имеет возможность продлить контракт с клубом.

«Есть ли условия, которые мне нужно выполнить для продления контракта? Они уже выполнены. Но еще ничего не продлено. Это мое решение. Мне нужно подождать, посмотрим, что будет» — заявил Златан Ибрагимович.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Вадим Павлов

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