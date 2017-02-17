Златан Ибрагимович: «Я побеждаю везде, куда прихожу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему он добивается успеха с любым клубом, в котором играет. Швед сравнил себя с Индианой Джонсом.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Ибрагимович оформил хет-трик в ворота «Сент-Этьена».

«Каждый выигранный трофей для меня – это нечто невероятное. Куда бы я ни пришел – я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с «МЮ», то буду нереально счастлив.

Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс», — сказал Ибрагимович.

Индиана Джонс – герой четырех приключенческих фильмов Стивена Спилберга, множества книг и комиксов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports