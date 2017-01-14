Златан Ибрагимович: «Я мог бы довольствоваться своей карьерой в Китае, но я выбрал «Юнайтед», чтобы вернуть клуб на вершину»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович объяснил, почему перешел в АПЛ. Также швед рассказал о причинах своего решения не переходить в один из китайских клубов.

«Почему я перешел в клуб АПЛ именно сейчас? Я выбрал АПЛ после многих лет разговоров обо мне в духе: «Он никогда не сможет заиграть в премьер-лиге, он никогда не сможет делать здесь ничего подобного».

Годами я играл в других странах и теперь, когда люди решили, что переезд в Англию будет труднейшим решением для меня, я приехал.

Человек на моем месте мог бы выбрать самый простой способ — поехать заграницу, зарабатывать деньги в Китае или где-то еще, осесть, успокоиться и довольствоваться своей карьерой.

Я решил не делать этого. Я принял вызов. Поэтому я выбрал «Манчестер Юнайтед» — у клуба были трудности в последние лет пять. И если я смогу выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив.

Не люблю простые задачи, легкую работу или приземленные цели. Я всегда встречал трудности на своем пути, где бы я ни был.

Мне нужно делать гораздо больше, чем другим. Это я могу сделать в АПЛ. В 35 лет, говорили мне люди, невозможно играть так, но я делаю то, что умею делать.

Я делал все это на протяжении последних 15 лет. Для меня нет ничего нового в этом. Я продолжаю делать свое дело. Люди не понимают этого, но я заставлю их понять», — сказал Ибрагимович.

За 19 матчей в АПЛ Златан Ибрагимович отметился 13 голами. Также своим голом Ибрагимович принес «Юнайтед» первый трофей в этом сезоне — Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports