Златан Ибрагимович: «Я чувствую себя Бенджамином Баттоном»

Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович заявил, что не чувствует своего возраста. Швед сравнил себя с Бенджамином Баттоном.

«Я много тренируюсь, верю в себя и знаю, на что способен. Чем старше становишься, тем больше опыта приобретаешь. Я не беспокоюсь из-за возраста.

С возрастом понимаешь, на что стоит тратить силы, а на что нет, становишься умнее на поле. Я чувствую себя Бенджамином Баттоном – родился старым, а умру молодым.

Сегодня мы провели хороший матч. Нужно продолжать работать и верить, что сможем пробиться в первую четверку. Сделаем все, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал Ибрагимович.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC