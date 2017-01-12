Златан Ибрагимович: «У меня нет индивидуальных целей, я уже покорил Англию за 3 месяца. Моя цель — Премьер-Лига»

Нападающий Златан Ибрагимович похвастал, что «покорил Англию за три месяца», а теперь ему нужен чемпионский титул Премьер-Лиги. Как признается 35-летний нападающий, он не гонится за званием лучшего бомбардира, но хочет, чтобы его команда завоевала титул.

18 голов шведского ветерана в 28 матчах за «красных дьяволов» заставили замолчать даже самых радикальных критиков, которые были уверены, что английский футбол окажется Ибрагимовичу не по плечу.

«Я не гонюсь за званием лучшего бомбардира. Я гонюсь за главным трофеем — Премьер-Лигой. Это моя цель. Индивидуальные награды — это то, что сопутствует основной цели. Это как бонус для каждого отдельного игрока.

Если коллективно у вас получается хорошо, то и индивидуально тоже. Я стараюсь помогать команде, я стараюсь делать то, что делаю лучше всего — забивать голы, хорошо играть и создавать моменты для своих партнеров по команде. До тех пор, пока я могу делать это, я буду приносить пользу команде.

У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился их за три месяца в Англии. Я покорил Англию — это потребовало три месяца.

Последние полтора месяца показали нам правильный путь. Дистанция до вершины была большой, но теперь ситуация улучшилась. Мы стали ближе к вершине.

Мы ждем осечек других команд, чтобы воспользоваться их ошибками. Мы доставим проблем конкурентам, потому что вторая половина сезона будет определяющей. Давайте посмотрим, добьемся ли мы желаемого. Я знаю, чего мы хотим. Мы хотим показать это», — заявил Златан Ибрагимович.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror