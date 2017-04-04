Златан Ибрагимович станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Златан Ибрагимович

Нападающий покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: FOX Deportes

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Я фантастический тренер, независимо от результата»

Джейми Варди грозит дисквалификация на два матча

Алекс Окслейд-Чемберлен намерен поехать на ЧМ

Добавить комментарий

Войти с помощью: 