Златан Ибрагимович станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Нападающий покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.
#Ibrahimovic al #Galaxy.
La nueva estrella de #MLS.https://t.co/4miv16yNFH pic.twitter.com/1b4bxCYjaG
— FOX Deportes (@FOXDeportes) 4 апреля 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: FOX Deportes