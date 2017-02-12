Златан Ибрагимович: «Попытаемся выиграть два или три трофея в этом сезоне»

Форвард Златан Ибрагимович заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен добиться успеха в конце этого сезона. Швед попытается выиграть с командой два или три трофея.

«Нам просто нужно продолжать идти. Мы хотим пройти дальше в Лиге Европы, и у нас хорошая игра дома против «Сент-Этьена». Из пяти трофеев в этом сезоне мы выиграли один, и мы все еще в четырех.

Я думаю, что из четырех команд впереди только одна станет чемпионом. Остальные не получат трофей, но у нас есть один, и мы можем получить наш второй, и мы все еще в Лиге Европы и Кубке Англии, так что если мы не стали чемпионами в АПЛ, по крайней мере, мы можем попытаться выиграть два или три трофея.

Мы знаем, где мы находимся и что мы застряли в том же положении в течение многих месяцев.

У нас было это в течение 20 минут, возможно, и мы вернулись в то же положение, но мы знаем, что нам нужно сделать. Мы должны продолжать побеждать, чтобы подняться в таблице, и, надеюсь, что другие потеряют очки, и мы можем пройти мимо них.

Это две игры, два финала. Это не имеет значения, если мы получим хороший результат в четверг, мы должны иметь хорошие результаты в обоих», — сказал Ибрагимович.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»