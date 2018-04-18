Златан Ибрагимович: «Поеду в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 в России. Однако он не сказал, в какой роли.
— Ты собираешься сыграть на чемпионате мира?
– Да, я собираюсь на чемпионат мира.
— Что за обувь у тебя там будет – бутсы или туфли?
– Я лишь сказал, что поеду. Большего не скажу, иначе люди повесят меня. Мне нужно быть осторожнее в выражениях.
Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира, – сказал 36-летний швед.
Фото: Global Look Press
Источник: Jimmy Kimmel Live