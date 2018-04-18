Златан Ибрагимович: «Поеду в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 в России. Однако он не сказал, в какой роли.

— Ты собираешься сыграть на чемпионате мира?

– Да, я собираюсь на чемпионат мира.

— Что за обувь у тебя там будет – бутсы или туфли?

– Я лишь сказал, что поеду. Большего не скажу, иначе люди повесят меня. Мне нужно быть осторожнее в выражениях.

Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира, – сказал 36-летний швед.



Фото: Global Look Press

Источник: Jimmy Kimmel Live