Златан Ибрагимович отказался переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», клуб предлагал 7,5 миллионов в год

Автор: Евгений Морозов 0

Златан Ибрагимович 5

Согласно поступившей информации, швед отказался от перехода. Американская сторона предлагала форварду годовой оклад размером 7,5 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что 35-летний Ибрагимович рассчитывает вернуться в «Манчестер Юнайтед» в январе. Напомним, в июне он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне швед забил 28 мячей и отдал 10 голевых пасов в 36 матчах всех соревнований. В апреле игрок травмировал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Ибрагимович пополнил состав «манкунианцев» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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