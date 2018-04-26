Златан Ибрагимович не сыграет в России

Автор: Евгений Морозов 0

Ибрагимович

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий в составе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», не примет участие на чемпионате мира-2018 в России. Об этом он заявил менеджеру сборной Швеции.

«Я говорил со Златаном. Он сказал, что не поменял своего решения относительно карьеры в сборной», – сказал менеджер сборной Швеции Ларс Рихт.

36-летний Ибрагимович, таким образом, не попадет в состав сборной страны на ЧМ-2018, который будет объявлен 15 мая.

На групповом этапе чемпионата мира в России шведская команда сыграет со сборными Кореи, Германии и Мексики.

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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