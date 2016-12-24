Златан Ибрагимович может стать тренером «Манчестер Юнайтед» сразу по окончании карьеры

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить шведскому футболисту клуба Златану Ибрагимовичу трудоустройство в структуре команды. Об этом сообщают британские СМИ.

Как стало известно, «красные дъяволы» рассчитывают, что швед согласится войти в тренерский штаб клуба по окончании своей игровой карьеры. С такой инициативой лично выступил нынешний главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуриньо.

В команду из Манчестера Ибрагимович перешел в августе 2016 года. За 16 матчей в составе «МЮ» 35-летний форвард забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star

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Дмитрий Темников
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