Златан Ибрагимович может стать тренером «Манчестер Юнайтед» сразу по окончании карьеры

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить шведскому футболисту клуба Златану Ибрагимовичу трудоустройство в структуре команды. Об этом сообщают британские СМИ.

Как стало известно, «красные дъяволы» рассчитывают, что швед согласится войти в тренерский штаб клуба по окончании своей игровой карьеры. С такой инициативой лично выступил нынешний главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуриньо.

В команду из Манчестера Ибрагимович перешел в августе 2016 года. За 16 матчей в составе «МЮ» 35-летний форвард забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star