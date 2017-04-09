Златан Ибрагимович: «Моуриньо выжимает из этой команды максимум»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о возможностях «красных дьяволов». Он считает, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо выжимает максимум из нынешней команды.

«Думаю, тренер демонстрирует абсолютный максимум с командой, которая у него есть. 200 процентов. Будь мы достаточно хороши, чтобы быть первыми, мы были бы первыми.

Он обладает все тем же менталитетом победителя, потому что его не потерять. Если он у тебя есть, значит, есть. Этому нельзя научиться. Я очень хорошо его знаю. Он прямой в своей работе. Ему нравится смотреть тебе в глаза и говорить тебе, что ты отстой или нет. Я предпочитаю такой подход», — заявил Ибрагимович.

После 29 туров «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. Златан Ибрагимович принял участие в 26 встречах, в которых отметился 16 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.