Златан Ибрагимович: «MLS? Это заманчиво»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович намекнул на то, что он покинет АПЛ в конце сезона. Швед собирается покорить Америку.

«Я не знал, что несколько шведов играли в MLS. Это заманчиво. Лос-Анджелес – хороший город, я посещал его в отпуске. Все, что говорят о моем будущем, – это просто слухи. Но это хорошо. Значит, я еще жив», – говорит Ибрагимович.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намекнул, что Златан, скорее всего, покинет команду летом, когда истечет срок его контракта.

В этом сезоне 36-летний нападающий принял участие в 7 матчах, забив один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: SportsMole