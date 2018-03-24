Златан Ибрагимович: «Если я захочу быть в сборной Швеции, я там буду»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о возможности выступить в составе сборной Швеции на ЧМ-2018. Решение будет зависеть от самого игрока.
«Самое главное сейчас – это освоиться в «Гэлакси», познакомиться с партнерами, узнать клуб, город.
Когда буду чувствовать себя здесь комфортно, можно будет думать о следующем шаге. Мне звонят каждый день, спрашивают, как я себя чувствую, чего хочу, о чем думаю, какова ситуация.
Но всему свое время. Если я буду чувствовать себя хорошо, буду чувствовать, что есть силы, то двери всегда будут открыты.
Если я захочу быть в сборной Швеции, я там буду. Если не захочу, то не буду. Посмотрим, как все сложится», – сказал Ибрагимович.
Ранее игрок подписал контракт с «ЛА Гэлакси».
Фото: Global Look Press
Источник: Goal