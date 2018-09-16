Златан Ибрагимович акробатическим ударом забил 500-й гол в карьере

Златан Ибрагимович забил 500 голов. Но даже это не так круто, как сам удар.

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Торонто» в очередном матче регулярного турнира MLS. Игра прошла в Торонто на стадионе «BMO Филд» и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Очередным голом отметился нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. В конце первого тайма 36-летний швед акробатическим ударом замкнул навес Хонатана дос Сантоса.

Примечательно, что, помимо своей красоты, для шведского форварда этот мяч стал 500-м в карьере. Только трем действующим футболистам удалось достичь этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года из «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру он также выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». С 2001 по 2016 год форвард играл в сборной Швеции.

Фото: официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»

Источник: lagalaxy.com