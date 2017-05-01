Зинедин Зидан: «Завидую Роналдо и Роналду»

В преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» Зинедин Зидан поделился мнением о великих игроках «Реала». Француз рассказал, кому и за какие качества он завидует.

«Португалец — лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе. Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», — сказал Зидан.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 2 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»