Зинедин Зидан заинтересован в услугах Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Руководство клуба готово потратить большие деньги на молодого игрока сборной Франции.

Зидан уверен, что 18-летний француз необходим испанцам, о чем сказал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу. Глава «сливочных» готов потратить большие деньги на приобретение футболиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе входит в планы Переса и в свете предстоящих президентских выборов в испанском гранде, которые проходят раз в четыре года. В 2013 году Перес после своего переизбрания на пост главы «Реала» совершил трансфер Гарета Бэйла за 100 млн евро, а за четыре года до этого переманил в команду Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Карима Бензема.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe