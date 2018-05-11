Зинедин Зидан: «Я лично к Неймару не обращался, потому что я в такие дела не лезу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг трансфера Неймара в испанский клуб. Француз уверен, что бразилец сможет сыграться со звездным португальцем команды Криштиану Роналду.

«Хорошие футболисты всегда смогут сыграться. Помню, говорили, что мы с Юрием Джоркаеффым несовместимы на поле. Но мы выиграли чемпионат мира вместе.

Так что хорошие игроки всегда смогут играть вместе. На поле есть «химия».

Не знаю, ведутся ли переговоры по Неймару. Меня волнует только то, что происходит на данный момент.

Я лично к Неймару не обращался, потому что я в такие дела не лезу. Надо завершить сезон, остальное – после», – сказал Зидан.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es