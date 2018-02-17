Зинедин Зидан: «В какой-то момент «Реалу» потребуется замена тренера, но пока этот момент не наступил»

Автор: Евгений Морозов 0

Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем будущем в команде. «Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, на 17 очков отставая от лидера «Барселоны».

«Быть тренером очень тяжело, особенно в «Реале». Очевидно, что в какой-то момент замена тренера потребуется. И это касается не только тренера, а всех. Этот момент наступит однажды, но пока он еще не пришел.

Для меня важно то, чем я сейчас занимаюсь, день за днем. Я хочу завершить сезон с трофеями и думаю только об этом», — сказал Зидан.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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