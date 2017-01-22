Зинедин Зидан: «У команды не лучшие времена, игрокам необходима поддержка фанатов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у болельщиков есть право требовать большего от команды. Но фанаты должны понимать, что клубу необходима их поддержка в трудные времена.

«Я понимаю недовольство болельщиков, потому что они всегда требуют большего от своей команды. Когда у нас что-то не получается, нам нужна поддержка фанатов.

Я не буду критиковать болельщиков, потому что они платят свои деньги за то, чтобы посмотреть на любимую команду и хотят от нее большего. Но когда у команды не лучшие времена, много травм, игрокам и тренеру требуется дополнительная поддержка болельщиков», – сказал Зидан.

Напомним, что в этом сезоне мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию до 40 матчей, побив рекорд «Барселоны». Затем «сливочные» уступили «Севилье» и «Сельте» в Примере и Кубке Короля, соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Реала»