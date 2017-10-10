Зинедин Зидан согласился продать Гарета Бэйла

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает расстаться с футболистом «сливочных» Гаретом Бэйлом. Об этом сообщают испанские СМИ.

По некоторым данным, французский специалист пошел на такие меры в связи с частыми травмами валлийца. Сейчас 28-летний нападающий «Реала» восстанавливается от травмы, полученной в игре с дортмундской «Боруссией». Сроки его выздоровления неизвестны.

Напомним, в текущем сезоне Бэйл сыграл в девяти матчах во всех турнирах. На его счету три гола и четыре результативных паса.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

 

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