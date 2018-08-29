Зинедин Зидан сменит Жозе Моуринью, если «МЮ» проиграет «Бернли»

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть отправлен в отставку в случае поражения в следующем тура АПЛ от «Бернли». Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается Зинедин Зидан.

«Игроки и персонал клуба обсуждают скорое увольнение Жозе. Одни думают, что отставка произойдет, если «МЮ» проиграет «Бернли», другие – что он проработает до октября.

Клуб уже проходил что-то подобное ранее. Клуб говорит, что поддерживает Жозе, но мы видели, что стало с ван Гаалом. Игроки уже говорят о возможном приходе Зидана», – рассказал источник, близкий к клубу.

Матч четвертого тура АПЛ «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 1 сентября, в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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