Зинедин Зидан попросил Флорентина Переса купить в «Реал» Эдена Азара

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Челси

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал». Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести бельгийского хавбека в летнее трансферное окно.

Перес намерен купить этим летом в мадридскую команду звездного игрока, но пока не решил, кого именно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 65 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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