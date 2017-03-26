Зинедин Зидан попросил Флорентина Переса купить в «Реал» Эдена Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал». Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести бельгийского хавбека в летнее трансферное окно.
Перес намерен купить этим летом в мадридскую команду звездного игрока, но пока не решил, кого именно.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 65 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca