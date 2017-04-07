Зинедин Зидан: «Почему мы проигрываем «Атлетико» на домашней арене? У меня нет ответа на этот вопрос»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о предстоящем дерби с «Атлетико» из Мадрида. Также специалист прокомментировал будущее полузащитника «сливочных» Иско.

«Почему мы проигрываем «Атлетико» на домашней арене? У меня нет ответа на этот вопрос. Да, к сожалению, так оно и есть, но завтра мы посмотрим, чем закончится наша встреча. Нет, я не жажду мести, моя цель – покончить с этой проблемой. На кону три очка. Нам удалось обыграть «Атлетико» в первом круге, но мы не знаем, как все сложится завтра.

Иско счастлив в Мадриде. Мы знаем, что трансферы – часть футбола, но мою команду интересует лишь то, что происходит на поле. Сейчас я спокоен, поскольку Иско сказал мне, что не перейдет в «Барселону», — заявил Зидан.

Напомним, что после 30 туров «Реал» с 71 очками лидирует в чемпионате Испании. «Барселона», в свою очередь, расположилась на второй строчке и отстает от мадридцев на 2 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Реал» Мадрид