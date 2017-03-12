Зинедин Зидан: «Победа в Ла Лиге — огромная мотивация для нас»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался на тему того, что футболистам мадридской команды не хватает мотивации для игры в чемпионате Испании. Французский специалист выразил свое несогласие.

«Мы не выигрывали Примеру долгое время, пять или шесть лет, так что это огромная мотивация для нас. Мы не можем каждые три дня играть одинаково, с той же интенсивностью. Но это нормально. Мы мотивированы выиграть Лигу чемпионов и Примеру, которая очень важна. Мы хотим выиграть ее в этом году», — заявил Зидан.

«Реал», который вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды победив «Наполи», упустил лидерство в Примере и уступает одно очко «Барселоне», имея матч в запасе.

Последняя победа в Примере была одержана «Реалом» в сезоне 2011/12 под руководством Жозе Моуриньо.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC