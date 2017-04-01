Зинедин Зидан: «Никто не может поспорить о величии «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал высказывание защитника «Барселоны» Жерара Пике. Испанец раскритиковал ценности мадридского клуба.

«Понимаю, что многих сейчас заботит эта тема. Но мне хотелось бы говорить о футболе. Я думаю только о предстоящих матчах. Мне все равно, кто и что говорит о нас. Никто не сможет поспорить о величии нашего клуба.

Я не собираюсь рассуждать о ценностях «Реала». Любой может вам сказать, что это великий клуб. Я могу ответить то же самое», – сказал Зидан.

Сейчас мадридский «Реал» лидирует в таблице Примеры, а «Барселона» занимает второе место.

Фото: Global Look Press

Источник: AS