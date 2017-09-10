Зинедин Зидан не представляет Примеру без «Барселоны»

Автор: Евгений Морозов 0

Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном выходе «Барселоны» из Примеры в случае  отделении Каталонии от Испании. Француз не представляет Ла Лигу без принципиального соперника мадридцев.

«Я не вижу испанскую лигу без «Барселоны», для  меня это недопустимо. Я — поклонник футбола и спорта, я всегда хочу видеть «Барселону» в Примере», – заявил Зидан.

После трех матчей в чемпионате Испании «Реал»  отстает от лидера первенства каталонцев на четыре очка.

Фото: Global Look Press
Источник:  AS

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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