Зинедин Зидан не представляет Примеру без «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном выходе «Барселоны» из Примеры в случае отделении Каталонии от Испании. Француз не представляет Ла Лигу без принципиального соперника мадридцев.

«Я не вижу испанскую лигу без «Барселоны», для меня это недопустимо. Я — поклонник футбола и спорта, я всегда хочу видеть «Барселону» в Примере», – заявил Зидан.

После трех матчей в чемпионате Испании «Реал» отстает от лидера первенства каталонцев на четыре очка.

Фото: Global Look Press

Источник: AS