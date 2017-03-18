Зинедин Зидан: «Мбаппе мог перейти в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» рассказал о былом интересе к форварду «Монако» Килиану Мбаппе. По мнению Зидана, форвард «монегасков» — исключительный игрок.

«Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал», но в итоге перешел в «Монако».

Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный игрок, и то, что он творит в своем возрасте, просто невероятно.

Сейчас мои мысли связаны с тем, как мы сыграем с «Атлетиком». Но он действительно был близок к тому, чтобы перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел за «Монако» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal